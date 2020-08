Vive en Lanús, entraron a robar a su casa de veraneo y no puede viajar

Juan Carlos La Presa reside en Lanús pero tiene una vivienda en el partido de La Costa. Sufrió un robo, pero no puede viajar para ver en qué condiciones quedó o realizar arreglos para evitar nuevos hechos delictivos.

“Mi casa está en la 11 y 32 de Santa Teresita. Me robaron, me rompieron la reja como si fuera de papel, la persiana, el vidrio tuvieron todo el tiempo posible, total no pasa nadie, no hay patrullaje y nosotros nos encontramos a 350 kilómetros sin poder ir”, relató indignado el vecino de Lanús.

La cuarentena impidió los viajes pero el vecino advierte que no se contemplan todas las circunstancias. “Ni con permiso te permiten pasar los controles policiales”, asegura.

Su vivienda de Santa Teresita fue robada y no puede hacer nada para impedir otro asalto. Tampoco puede acondicionar la vivienda para el verano, cosa que los propietarios suelen realizar en los meses previos a la temporada.

En este escenario, planteó que “lo mejor sería la creación de un protocolo” que les permita a los propietarios acceder a sus viviendas, ya que sostuvo que “la ola de robos y saqueos” se está produciendo “desde San Clemente, hasta Mar de Ajo, y nadie hace nada”. “No hay patrullaje, no hay policías y no dejan llegar a sus propietarios que tenemos nuestras casas allá; es aberrante, necesitamos que desarrollen un protocolo acorde para poder ir a ver nuestras casas”, completó.