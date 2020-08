“Volver a la reelección indefinida es una necesidad del oficialismo y no de la gente”, advirtió De Leo

El senador bonaerense por Juntos por el Cambio y presidente de la Coalición Cívica ARI de Buenos Aires, Andrés De Leo, criticó las declaraciones de la vicegobernadora Verónica Magario en las que se manifestó a favor de las reelecciones indefinidas de intendentes. “Es una necesidad propia del oficialismo y no de la gente”, cuestionó.

“Querer volver atrás con la medida tomada durante la gestión de María Eugenia Vidal es la no política y va en contra de la alternancia tan fundamental para la democracia. Es no comprender cuál es el objetivo de las limitaciones que están marcadas en la Constitución con el cargo de presidente desde el nacimiento de la Argentina y que con buena razonabilidad se puso la posibilidad de una reelección y un tope a la reelecciones indefinidas en la Provincia. Esto está atado a las necesidades propias del Frente de Todos y no a lo que la gente está demandando”, enfatizó el legislador en diálogo con Info Región.

Aislamiento

Por otro lado, sostuvo que el Gobierno nacional “está insistiendo sobre una estrategia errónea”, al continuar con el aislamiento social sin muchas modificaciones y consideró que “es evidente que la sociedad no pudo soportar una cuarentena tan estricta”.

“Terminó ocurriendo lo que advertimos hace tiempo, que iba a existir un aislamiento con una flexibilización de hecho, porque no estamos haciendo una salida ordenada de la cuarentena que cuente con una apertura para que el impacto económico y social no sea tan fuerte. Además, la enorme desorganización y la imposibilidad de contener a la gente confinada tanto tiempo, hace que haya un boomerang en la cuestión sanitaria y veamos unos números que ya no nos sorprenden”, afirmó.

Asimismo, lamentó que “nunca se tomó en serio la posibilidad de una estrategia marcada en materia de lo que tienen que ser los testeos y el control y rastreo de los casos sospechosos” y manifestó su “preocupación” porque consideró que el presidente, Alberto Férnández, “perdió algún nivel de autoridad”.

“Cuando dice que tiene el botón rojo, da la sensación de que la gente no está escuchando y eso es un problema, porque más allá de enormes diferencias que nosotros tenemos, creemos que es muy importante que el Presidente pueda constituirse como una palabra autorizada en el camino a seguir y da la sensación que se perdió el rumbo y así la gente lo está entendiendo”, disparó el senador.

“Discurso berreta”

En la última sesión del Senado bonaerense, el bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para asistir financieramente a establecimientos de educación privada en el contexto de pandemia, pero no lograron el apoyo del oficialismo para tener la media sanción. Al respecto, De Leo acusó al Frente de Todos de “intentar bloquear todas las alternativas que no surjan de ellos”.

“También en este tipo de iniciativas muestran esta idea de que se defiende lo público y que en este caso lo privado está emparentado con fines empresariales o con obtención de lucro y eso no corresponde a la realidad ya que el sistema educativo es mixto y cuando mejor le vaya a uno es mejor para el conjunto. Por otro lado, este discurso berreta en muchos casos es hipócrita, porque la mayoría de los que defienden esa postura terminan mandando a sus hijos a una escuela privada. Evidentemente muestran una cosa para la gente y luego hacen otra”, concluyó.