El Senado bonaerense convocó a integrantes de ONG para dialogar sobre la Ley de Víctimas

La Comisión de Legislación General del Senado de la Provincia de Buenos Aires convocó a referentes de ONG, que agrupan a familiares de víctimas de delitos, para conocer sus valoraciones de los proyectos relacionados a la Ley de Víctimas. Al respecto, el senador bonaerense por el Frente de Todos y presidente de la comisión, Francisco Durañoña, enfatizó que se tiene que “garantizar un acceso equitativo a la Justicia”.

“El objetivo de este encuentro es escuchar a las organizaciones que vienen abordando el tema hace años y así alcanzar los consensos necesarios por ser un tema tan relevante. Para nuestro espacio es muy importante darle la seriedad necesaria que requiere a este asunto, con un apoyo vinculado a lo penal y el tratamiento y manejo vinculado a la información de los hechos. Es central garantizar el acceso a la Justicia de manera equitativa en todos los territorios”, enfatizó el legislador.

Santarelli a la oposición: “No caminan las zonas bonaerenses más populares” La Ley de Víctimas tiene como objetivo entre otras cosas, “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos; reconocer que las víctimas tienen derecho a recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la Justicia, tratamiento justo; y coordinar las acciones necesarias para que las víctimas de delitos puedan ejercer sus derechos”. Por su parte, Viviam Perrone, madre de un chico de 14 años que fue atropellado y abandonado, fue invitada a la charla y valoró la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos “en donde se hará un seguimiento del estado de situación de los familiares de la víctima, se les dará apoyo y se observará que se cumpla con la ley”.

En tanto, Evelyn Gandi, quien integra una ONG de víctimas relató que cuando mataron a su hermano no tuvo “contención ni legal, ni psicológica” y enfatizó que no va a obtener justicia “porque pasaron muchos años”, pero subrayó que la lucha “es para que no le suceda eso a nadie más”.

“Somos cientos de familias que por primera vez nos sentimos escuchados y que podemos ser protagonistas cómo particulares damnificados”, añadió Gandi.

Desde la Legislatura comunicaron que la comisión seguirá trabajando esta iniciativa el jueves al mediodía, en un nuevo encuentro con otras organizaciones de familiares de víctimas de delito.