Actividades en el Ex Pozo de Banfield, a 44 años de la Noche de los Lápices

El 16 de septiembre se cumplen 44 años de la Noche de los Lápices. En este marco, la Mesa de Trabajo del Espacio por la Memoria del Ex Pozo de Banfield presentó una agenda de actividades virtuales enmarcadas en el “Mes de la juventud y los Derechos Humanos” para recordar que los lápices siguen escribiendo.

Las actividades comenzarán a desarrollarse a partir de ese lunes y se extenderán hasta el 26 de septiembre. Se trata de diferentes acciones, que irán desde seminarios y proyecciones hasta la presentación de un libro.

A pesar del contexto actual, que imposibilita las actividades presenciales, desde la Mesa de Trabajo del Ex Pozo trabajaron para encontrar la manera de poder llevar a cabo distintas acciones que permitieran la conmemoración de la fecha. “Es importante no dejar pasar la fecha y recordarla, porque fue un hecho significativo y muy trágico que debe ser recordado para que no vuelva a pasar, ya que constó de hacer desaparecer a pibes y pibas que luchaban por un país mejor”, apuntaron.

En diálogo con Info Región, Daniel Prassel, integrante de la Mesa de Trabajo, recordó que se le da “muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con la educación y la juventud” porque “la juventud no es el futuro, sino que los jóvenes son el presente activo, dinámico y luchador de todas las desigualdades que hoy tenemos como sociedad”.

Agenda de actividades

El lunes se realizará el cierre del seminario Juventudes y Derechos Humanos, en articulación con la Subsecretaría de Juventud del Municipio de Lomas y el FELZ (Frente de Estudiantes de Lomas de Zamora).

El 9 se proyectará un fragmento y luego se debatirá el documental “Una de las Nuestras”. El encuentro virtual contará con la presencia de su director Fabian Vittola, Delia Giovanolla Madre de Plaza de Mayo y Martin Ogando, nieto restituido nacido en el Ex Pozo de Banfield.

El martes 15 se realizará una volanteada en la vereda del Ex Pozo y habrá una encuentro virtual para debatir sobre la Violencia Institucional y los desafíos actuales.

El miércoles 16, día que se conmemoran los 44 años de la Noche de los Lápices, habrán dos actividades: primero, un Diálogo Virtual con integrantes de HIJOS, la Mesa y con Jóvenes de escuelas secundarias de Parque Barón y Mármol; por la tarde, se realizará la “Jornada Educativa Virtual X la Memoria”.

El jueves 17 habrá un programa especial de #DeMemoriaSomos sobre “La Noche de los Lápices”, a las 20, que se emitirá por las redes de Cultura Lomas.

El sábado 26 se transmitirá la presentación del Libro “La Larga Noche de los Lápices” de Emilce Moler (Sobreviviente del Ex Pozo de Banfield).

Vale recordar que este encuentro se realizará a un mes del inicio del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como El Pozo de Banfield, que funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes.

El 27 de octubre es la fecha que definió el TOF 1 de La Plata para dar inicio al juicio que juzgará a 14 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz y el médico policial Jorge Berges, imputados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (Ex Pozo de Banfield y Ex Pozo de Quilmes). Se espera el testimonio de 400 testigos, sobrevivientes y familiares.

De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.