Silva apuntó a “mejorar la parte técnica” en la vuelta a los entrenamientos

El ex Lomas Vóley y ayudante de Hernán Ferraro, puntualizó en “trabajar con las categorías formativas” y pensar en la cita olímpica.

El seleccionado femenino de vóley volvió a los entrenamientos con los correspondientes protocolos. Dos grupos de jugadoras convocadas por el staff técnico realizan las prácticas en el CeNARD y en Córdoba, de forma simultánea. En ese sentido, Marcelo Silva, ex Lomas y ayudante de Hernán Ferraro, indicó que su mirada no sólo está puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, sino en las categorías inferiores.

“Hacía mucho tiempo que no arrancábamos y queríamos empezar. Si bien muchas de las jugadoras se fueron al exterior, deseamos ver otras de las categorías formativas, las menores, juveniles y observarlas personalmente; más allá de encontrarnos con la jugadoras mayores”, mencionó, en charla con Info Región.

“Los objetivos ahora, son seguir entrenando con las categorías formativas, la idea como seleccionado es ir hacia el interior a hacer observaciones. Actualmente estamos trabajando muy fuerte con una ola de captación virtual. Hay chicas que emigraron hacia el exterior, por eso repuntamos con el cuerpo técnico a fijarnos mucho en todo lo que vendrá. Ya hicimos grupos de pre menores, con chicas de entre 12 a 15 años, que tomamos a nivel virtual con el programa de captación que hace la Secretaria de Deportes junto a FEVA”, explicó.

En cuanto a las cuestiones a fortalecer de cara a lo que viene, Silva puntualizó en “mejorar la parte técnica”. “Más allá de lo físico, que se lo viene trabajando por video conferencia, cada una de las jugadoras trabajó con elementos en sus casas”, afirmó.

En paralelo, sobre Las Panteras y la cita olímpica opinó: “Hay chicas que se fueron a jugar a Europa, volverán al país a mediados de marzo, por ende en abril próximo empezaremos la preparación para los juegos olímpicos y el calendario de la selección”.

Además realizó un balance de lo que fueron los encuentros por zoom, al considerar que “hubo mucho presentismo y que sirvió muchísimo, sobre todo con las más chicas porque aparte de lo físico se trabajó en caídas y desplazamientos”.

Vuelta a los entrenamientos

El seleccionado femenino volvió a la actividad el 7 de septiembre en dos grupos. El pelotón que trabará en el CeNARD realizó un solo turno bajo las órdenes de Hernán Ferraro, Marcelo Silva, Pablo Añón, Elian Quintans, Santiago Belmonte y Mariano Alzogaray. Mientras que el grupo de Córdoba trabaja en doble turno en la sede de la Federación Cordobesa a cargo del entrenador de Las Panteritas Sub 20, Martin Ambrosini.

Para cerrar, el ex Lomas explicó como el equipo acata el protocolo en la cual “cada jugadora entrena con barbijo puesto. Por eso no se realizan actividades tan altas para evitar que les falte oxígeno”.

Asimismo, desestimó la posibilidad de contagio dentro de las prácticas ya que antes de entrenar el staff mantuvo una reunión con infectólogos, quienes plantearon que “el plantel no se infectará entrenando sino por fuera de ella”. “Los objetos estáticos como la pelota y no estáticos son desinfectados constantemente, aunque estos últimos son los que más perjudican”, concluyó.