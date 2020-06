Silva: “Es muy complicada la vuelta para los deportes en conjunto”

El ex Lomas Vóley y ayudante de Hernán Ferraro en el seleccionado femenino apuntó al protocolo y la negativa para realizar ejercicios en grupo. “Tenemos ganas de arrancar, pero el miedo está”, mencionó.

El seleccionado femenino de vóley tiene el permiso del Gobierno para la vuelta a los entrenamientos, a raíz de su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio y la medida que impulsa el regreso a las rutinas para aquellos deportistas que participarán de la cita máxima de la disciplina.

No obstante, Marcelo Silva, ex entrenador de Lomas Vóley y actual ayudante de Hernán Ferraro, advirtió sobre las dificultades para desarrollar con normalidad los trabajos en equipo: “Es muy complicada la vuelta para los deportes en conjunto. Todas las chicas se están haciendo estudios, asimismo no es sencillo conseguir un lugar abierto para entrenar”.

Indicó, además, que “el 60 por ciento de las jugadores son del interior”, por lo que el traslado y la logística traduce un nuevo problema. “Podemos hacer golpes de arriba con pelota contra la pared, pero para eso que se queden en las casas. No podemos trasladar y realizar toda una logística para las jugadoras que están en el interior y después entrenar a medias”, evaluó.

Futuro inmediato

Al tiempo en que desde las autoridades avalaron el retorno al trabajo de los deportistas olímpicos, las diferentes disciplinas intentan acomodar los entrenamientos a los protocolos solicitados para sostener los cuidados en medio de la creciente de contagios.

Al respecto, Silva analizó: “No se puede entrenar seis contra seis. Es individual, a 15 metros uno del otro y cada uno tiene que contar con su pelota, la realidad es que todo esto es medio chino. No obstante le vamos a poner lo mejor, sobre todo tratar de preparar a las que se van afuera, queremos que tengan ritmo”.

Y agregó: “Tenemos ganas de arrancar, pero el miedo está, porque somos nosotros los que ponemos el cuerpo. Siento que a mediados de julio vamos a entrenar con grupos reducidos, golpes de arriba, distanciamiento. No está ni cerca la vuelta del trabajo de seis contra seis. Asimismo todo depende de cómo continúa la pandemia”.

El parate

Luego de un período extendido de encierro en el que tuvieron que resignificar los entrenamientos y rutinas físicas, el plantel está a poco de reencontrarse y regresar a una cancha. Saben que será difícil y con otras medidas, pero de a poco el equipo podrá recuperar el terreno perdido.

“Las jugadoras y cuerpo técnico habían tenido un año tremendo en el que no paramos de viajar. El primer mes de cuarentena nos sirvió para recuperar energías. Ahora se necesita volver a trabajar, más allá de lo que venimos haciendo a la distancia con videoconferencias”, sentenció Silva, en charla con este medio.