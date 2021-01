Lanús: En la UCR buscan un acuerdo para evitar la interna

Así lo aseguró el titular del Comité local y aspirante a la reelección, Leandro Bechara Arcuri. No obstante, aclaró que dependerá de lo que ocurra a nivel provincial.

En Lanús se presentaron tres listas para competir en la interna de la Unión Cívica Radical convocada para el 11 de octubre. Una de las nóminas es encabezada por el actual titular del Comité local, Leandro Bechara Arcuri, quien aseguró que todavía “se está hablando para llegar a una unidad” pero que dependerá de lo que suceda a nivel provincial.

“Se está hablando para llegar a una unidad y haremos todo para llegar a eso. Pero si no se llega, veremos también qué sucede arriba ya que está todo muy atado a lo que suceda en la provincia”, indicó en diálogo con Info Región. Bechara Arcuri lidera una de las nóminas y en caso de no lograr el esperado acuerdo, deberá competir contra las listas presentadas por Damián Fernández y Gustavo Hornos.

“Tengo el orgullo de presidir la lista para la reelección que está apoyada por referentes históricos y por un grupo que no solamente me está apoyando a mí, sino a Maximiliano Abad en la provincia”, resaltó.

Apuntó que la idea era “formar un grupo amplio y potente de cara a la interna”, el cual “se pudo lograr” y también resaltó que la concejal Nazarena Mesias es aspirante a tesorera del comité provincial. “Es un espaldarazo muy fuerte para el grupo. Hace muchos años que no tenían un reconocimiento así”, ponderó.

Asimismo, reconoció que “no hay mucho apoyo” para que pueda llevarse a cabo la interna dado el contexto provocado por la pandemia de coronavirus. “No creo que hoy por hoy sea lo prioritario, lo prioritario es que nosotros estemos cerca de la gente”, subrayó.

Rol en Juntos por el Cambio

Una de las cuestiones que se buscará definir en la próxima interna de la UCR bonaerense es el rol que deberá tener el partido en Juntos por el Cambio ya que hay sectores opositores al oficialismo partidario que expresaron su disconformidad con el papel que tuvo la fuerza durante el gobierno de Mauricio Macri.

Al respecto, Bechara Arcuri consideró que están en un momento “bisagra”. “Si me preguntan si durante los cuatro años pasados estuve conforme, la respuesta sintética sería no. Lo que pasa es que del radicalismo no hay que ver la foto, sino la película desde donde nosotros partimos. Teníamos nueve concejales en la provincia, hoy tenemos más de 100, la situación era crítica”, recordó.

En este marco, bregó por lograr una mayor participación pero a su vez “por hacerse cargo de los errores”, como sostuvo que deben hacerse cargo “los socios del PRO” de los suyos.