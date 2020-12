Lomas: Municipales acordaron un aumento de $2.000

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora (STMLZ) acordó un aumento de dos mil pesos con el Ejecutivo municipal que encabeza el intendente Martín Insaurralde, tanto para los trabajadores de planta permanente como para los contratados. Se suma al incremento salarial de este año que alcanza el 45 por ciento para el salario inicial y un 58 por ciento para el básico.

“Conformes no estamos porque el salario de un trabajador municipal en el país no es de los mejores. Se puede recibir un 40 por ciento de aumento y no va a estar a la altura de lo que son las necesidades básicas del trabajador. Ahora sí estoy conforme con el incremento que hemos recibido en el momento en que lo hemos recibido y sin necesidad de tener ninguna medida de fuerza, como sí la están teniendo algunos distritos del Conurbano para tratar de llegar a un acuerdo”, valoró el secretario general del sindicato, Raúl Espínola, en diálogo con Info Región.

Recordó que en marzo recibieron un aumento de 1.500 pesos, también 1.500 en junio y ahora 2.000. “Nuestro sueldo básico en el mes de enero de este año rondaba algo más de los 12.000 de pesos, hoy nuestro sueldo, la categoría más baja, termina cerrando en 19.000 mil pesos”, detalló.

Sobre el acuerdo alcanzado remarcó que, como en “toda negociación, cada uno trata de ajustar los hilos en base a sus necesidades”, pero enfatizó que el Intendente “también está buscando el bienestar de la comuna”, como desde la organización buscan el de “los compañeros”.

El dirigente insistió en que si bien seguirán luchando porque “siempre” se negocie el mayor aumento posible, también deben adecuarse a las circunstancias ya que con la situación actual se hace “muy difícil” tanto para el trabajador como para el municipio.

“Si bien no estamos de acuerdo con la cantidad de dinero que cobramos, sí estamos de acuerdo con el aumento que hemos recibido por la realidad del país y del mundo. Nosotros hemos cerrado nuestra paritaria en un promedio de un 44, 45 por ciento, el número de porcentaje es importante, lo que no es importante es el salario, esa es la realidad”, concluyó.