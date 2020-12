La AJB aún no tiene fecha para cerrar la paritaria de 2020

Referentes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) advirtieron que aún no han sido convocados a la negociación paritaria, pese a que el Gobierno había dispuesto que cuando el Indec publique el índice de inflación de noviembre (se dio a conocer el martes) los llamarían.

“Nos dijeron -desde el Ejecutivo- que no tienen fecha, pero que iban a a tratar de darnos (una reunión) esta semana. No tenemos nada efectivamente firme y la verdad que nos preocupa bastante la situación porque necesitamos una respuesta y necesitamos cumplir con los acuerdos de diálogo. Hace una semana que se sabe la inflación según el Indec”, explicó a Info Región el secretario adjunto de la AJB, Jorge Sotelo.

Considerando que la negociación anterior duró más de un mes, que aún no tienen fecha para la próxima reunión salarial y que restan 11 días para cerrar el año, el dirigente sostiene que “el criterio ya está fijado” y que “la situación es bastante clara”.

“La de inflación está bastante clara. Acerca de la perspectiva para diciembre, están hablando de un 35 por ciento, pero nosotros hablamos de un poco más, un 37. Sería nada más ponerse de acuerdo con los números. El criterio ya está fijado” remarcó.

BALANCE ANUAL

“En líneas generales, el Gobierno, con todas las dificultades que tuvo este año, cuando nos dijo que nos convocaba nos convocó. Siempre hubo una apertura más al diálogo, con intención de discusión”, manifestó el dirigente respecto a la relación del ejecutivo con el gremio.

Sotelo hizo hincapié en que “con diferencias, con visiones distintas y con cuestiones que uno puede o no compartir, la discusión estuvo”, aunque señaló que “ahora el tema que preocupa es la disposición en el presupuesto y el superávit que produce IOMA, del que puede disponer el Gobierno. IOMA no es una entidad oficial, es una obra social pública que se financia del aporte de los trabajadores, entendemos que no corresponde”.