Brown de Adrogué visitará al Cervecero y solo le sirve la victoria

Brown de Adrogué tiene todo diagramado para encarar la última fecha de la etapa reválida en la Primera Nacional. Este lunes, desde las 21:10, visitará a Quilmes, con la obligación de ganar, si quiere seguir en camino por el segundo ascenso a la Liga profesional.

El elenco de Pablo Vico viene de dos triunfos consecutivos y tendrá que imponerse en el Estadio Centenario. Además deberá aguardar resultados ya que espera que Instituto y Almagro, actuales clasificados, no sumen.

Como llega

Un arranque con empates y un funcionamiento irregular parecía dejar a Brown afuera de toda pelea rápidamente. Pero la reacción en el segundo tiempo ante Santamarina de Tandil, sumado al triunfo en casa con Gimnasia de Jujuy, coloca al plantel más ilusionado que nunca.

Ahora se viene Quilmes, uno de los rivales de más peso en la categoría, y Brown no las tiene todas consigo porque no le alcanzará solo con ganar. Del otro lado están Almagro e Instituto que jugarán con Chacarita y All Boys, respectivamente y, para beneficio de los de Adrogué, tendrán que dejar unidades en el camino.

Sobre este panorama atípico, Agustín Granero, en contacto con Info Región, analizó: “Tenemos que ganar. Debemos jugar nuestro partido y ver si tenemos un poco de suerte con otros resultados. El arranque era lógico porque somos un plantel nuevo y cuesta adaptarse a la idea”.

Por último, anticipó lo que será el encuentro con el Cervecero: “Creo que se dará un partido abierto, al igual que con Gimnasia de Jujuy. Es el tipo de encuentro atractivo para quien lo ve desde afuera. Dentro de la cancha es complejo porque se da ataque por ataque, esperamos que no nos lleguen tanto y lograr los tres puntos”.

Probables formaciones

Brown de Adrogué: Mauro Ruggiero; Ariel Kippes, Santiago Echeverría, Nicolás Arrechea, Ignacio Sanabria; Matías Sproat, Matías Sánchez, Nicolás Sánchez, Jacobo Mansilla; Mateo Acosta y Facundo Bruera.

DT: Pablo Vico.

Quilmes: Esteban Glellel; Tomás López, Alegre, Rodrigo Moreira, Agustín Bindella; Jonás Acevedo, Adrián Calello, David Drocco, Moreno; Jonatan Bauman y Mariano Pavone.

DT: Facundo Sava.

Estadio: Centenario, Quilmes.

Hora: 21:10.

Árbitro: Emanuel Ejarque.