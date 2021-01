En Lomas Juntos por el Cambio también reclama el retorno de las clases presenciales

La titular del bloque de Juntos por el Cambio en Lomas de Zamora, Silvia Sierra, se sumó al pedido de varios referentes de su espacio para que retornen las clases presenciales en el arranque del ciclo lectivo.

“La infraestructura de las escuelas no la vamos a poder cambiar de un día para el otro porque son muchísimos años de que no están en las condiciones que deberían”, sostuvo la edil, quien no obstante, consideró que con los protocolos correspondientes se podría implementar la vuelta.

En diálogo con Info Región además, consideró que “por la salud mental de los más chicos tiene que haber clases” presenciales.

Restricciones

En tanto, sobre las nuevas medidas del Gobierno para tratar de frenar la suba de casos de Covid-19, Sierra evaluó que “es un orden desordenado”. “La restricción a la nocturnidad está bien, pero todos sabemos que los chicos se siguen juntando”, apuntó.

Y añadió: “Si bien los bares y restaurantes están muy bien que estén abiertos, porque tienen que trabajar, las horas en que la gente tendría que estar en su casa no lo están. Tendría que haber otra restricción un poco más dura”.

Carrió

Por último, Sierra se refirió a la decisión de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de ser candidata en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires e incluso la posibilidad de que compita por la gobernación en 2023.

“Tanto Carrió como cualquier dirigente tiene que saber que uno puede querer ser pero después hay que ver las mediciones. Hay que ver qué es lo mejor para un espacio plural como es el nuestro”, evaluó Sierra y luego completó: “No es lo mismo la gestión legislativa que la ejecutiva y tampoco lo es no haber caminado la provincia. Una cosa es ir a un lugar puntual y otra es caminarla a diario, tener interacción, tanto con los intendentes propios, como con los ajenos”.