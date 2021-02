Continúan los reclamos por el “consumo no registrado” de Edesur

Fueron decenas los mensajes de vecinos y vecinas de la región que reclamaron por facturaciones por ‘consumo no registrado’, que van desde los 15 mil hasta los 120 mil pesos. En este caso se trata de la factura de una vecina de Quilmes, a quien le llegó un monto de 81.150 pesos en su factura de luz de enero.

Romina Devoto, de la localidad de Ezpeleta, del mencionado partido, contó a Info Región que en enero recibió una sorpresa en su factura de luz: Le llegó una boleta de 81.150 pesos en carácter de ‘consumo no registrado’, cuando en diciembre había tenido que abonar sólo 1.276,86 pesos. “Es imposible que pueda pagar eso“, aseguró.

En este sentido, según el Reglamento de Suministro de la Energía Eléctrica indica que se pueden emitir este tipo de consumo por “irregularidades en la medición o apropiación de energía eléctrica no registrada por la intervención del usuario”.

La mujer se comunicó con Edesur, quien le manifestó que “se verificó anomalías en la conexión del domicilio”, apuntando a una conexión directa o dolosa, la cual radicaría desde febrero del 2018 a enero del 2020.

“Hice el reclamo al Facebook de Edesur, porque en otro lado no me dieron respuesta, y me dijeron que había algo mal conectado. Llamé a un electricista matriculado para que revisara y me dijo que estaba todo bien. Lo único que habíamos hecho fue que el año pasado cambiamos la térmica“, sostuvo, y agregó que justo dos días antes de que se le venza la boleta la llamó un estudio jurídico para arreglar un plan de pago.

CONSEJOS PARA EL USUARIO

El primer paso a seguir cuando llega este tipo de factura, es realizar el reclamo a la empresa. Según el artículo 4, inciso ‘j’, “la distribuidora debe tramitar, resolver y responder los reclamos y las quejas que le formulen los usuarios dentro del término de quince (15) días hábiles administrativos“, asimismo estipula que “está obligada a notificar por escrito al usuario, con constancia de entrega, la decisión adoptada con relación a su reclamo“.

Recién pasados esos quince días, se puede realizar el reclamo al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) llamando al 0800-333-3000 o a través de www.enre.gov.ar.