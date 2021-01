Decenas de conflictos alrededor del “consumo no registrado” de Edesur

Son decenas los mensajes que llegan a Info Región de vecinos de todo el Conurbano bonaerense por los problemas con Edesur debido al cobro de un “consumo no registrado” que varía entre el 2018 y el 2020. Las cifras van desde 15.000 pesos hasta los 120.000 pesos. Desconcierto y falta de respuestas.

La nota que disparó esta situación fue la de Roberto, quien recibió su boleta por un monto de 39.288 pesos cuando regularmente pagaba un poco más de 600 pesos. Por “consumo no registrado”, el vecino de Lomas de Zamora se comunicó con este medio y abrió un abanico de quejas.

Sandra, una vecina de Berazategui, tiene un consumo mensual de 2.700 pesos, pero este mes recibió una boleta por 48.000 pesos. “Son 45 de consumo no registrado, del período de febrero de 2019 a enero del 2020”, precisó.

“Hice la denuncia y tengo el número de reclamo. Es un consumo no registrado en esa fecha. Me presenté a Edesur y me dijeron que el medidor andaba muy mal. Desde ese momento no dejo de pagar una fortuna. Mi consumo, por lo que dice la factura, es de 2.700. No sé qué hacer en este momento. No puedo refinanciar los 45.000 mil pesos”, señaló a este medio.

En Florencio Varela también ocurrió. En esta oportunidad, un jubilado, que tiene un consumo mensual de 63 kWh, y pasó de pagar 420 pesos a 24.000 pesos por el mismo consumo. “Hablé con la empresa y me reconocieron que fue un error, pero nadie le pone una solución”, lamentó. “Mi hijo Gonzalo se comunicó nuevamente con la empresa después de unos días y dijeron que va a tardar un mes en solucionarse, pero no sé. No me dijeron nada más. La verdad que no se entiende”, apuntó.

Reclamos

Ante la serie de consultas de los vecinos, Info Región entabló una comunicación con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y con la propia Edesur. En ambos casos, aclararon que no pueden dar ninguna respuesta en general a esta problemática que afecta a decenas de vecinos, sino que ellos analizan cada caso particular y por eso no hay una respuesta en este momento.

Desde Edesur, en comunicación con este medio, sostienen que no pueden brindar una explicación general, sino que se debería examinar cada caso en su particularidad. Asimismo, aseguraron que la factura por “consumo no registrado” puede llegar por distintos motivos. “Hay muchas posibilidades, puede ser un edificio que tenía luz de obra y no completó el tramite de medidor definitivo, puede ser por manipulación indebida del medidor, entre otros” precisaron e insistieron en que “cada caso es distinto”. Si se considera que hay un error de facturación tiene que ingresar el reclamo en la web de Edesur o telefónicamente.

En charla con este medio, el defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, instó a los vecinos a que intenten realizar los reclamos por las diferentes vías, ya que de esta manera “porque no solo pueden llegar a solucionar su caso, si no que contribuyen a una posible sanción a la empresa”.

Cualquier reclamo que no sea respondido por Edesur, puede efectuarse ante el ENRE: Para consultar por Internet, completar el formulario online; Para consultar por teléfono, llamar a la línea gratuita 0800-333-3000, todos los días, las 24 horas; y para consultar personalmente, dirigirse a Suipacha 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 18.