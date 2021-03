A un mes del crimen del canillita, no hay detenidos

La familia apunta contra el ex novio de la pareja de su padre, Julio Rafael Mosevich, sobre quien pesa un pedido de captura pero se encuentra prófugo.

La familia apunta contra el ex novio de la pareja de su padre, Julio Rafael Mosevich, sobre quien pesa un pedido de captura pero se encuentra prófugo.

Familiares y amigos de Enrique Omar de Vita, el diariero de Parque Barón asesinado a tiros hace un mes, reclaman la detención del único imputado en la causa, quien aún sigue prófugo. Se trata del ex marido de la pareja de la víctima.

“Ya se cumple un mes del asesinato y no se sabe nada, sigue prófugo. La Justicia nunca tiene buenas noticias, lo único que dice desde el día que sucedió es que lo están buscando, pero aún no hay nada“, advirtió la hija mayor de la víctima, Agustina De Vita. La familia apunta contra el ex novio de la pareja de su padre, Julio Rafael Mosevich, quien lo habría amenazado de muerte en otras oportunidades.

El hecho ocurrió el 5 de febrero en el cruce de Bustos y Olmos de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. Una cámara de seguridad captó el momento en el que desde un auto gris descendió un hombre armado, quien le disparó -al menos dos veces- y escapó. La víctima fue trasladada de urgencia a la sala de primeros auxilios 2 de Abril, pero llegó muerto. Mosevich se encuentra imputado y con un pedido de captura.

La jóven precisó a Info Región que hubo al menos cinco allanamientos en Canning y en las cercanías al predio del Club Atlético Los Andes, pero que todos fueron “negativos”. Indicó además que hace dos semanas hallaron abandonado el auto, el mismo que aparece en el video. “Se encontró el auto, pero no había nada y el arma tampoco estaba“, precisó.

El entorno de De Vita analiza la posibilidad de realizar una marcha para pedir justicia. “Hoy en día si uno no mueve y no hace quilombo, nadie te escucha. Esa es la realidad“, concluyó.

El hecho es investigado por el fiscal Lorenzo Latorre, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Mosevich está imputado del delito de “homicidio”.