Avellaneda: Para Landaburu, en el distrito gobiernan “Ferraresi y Sierra”

El concejal por Juntos por el Cambio de Avellaneda Fernando Landaburu consideró que fue “una larga y aburrida enumeración de cosas” el discurso de apertura de sesiones ordinarias del intendente interino, Alejo Chornobroff, al tiempo que disparó que el distrito está en un “sistema monárquico hereditario” ya que advirtió que “gobiernan (Jorge) Ferraresi y (Magdalena) Sierra”.

“Me pareció que fue una larga y aburrida enumeración de muchas cosas que en algunos casos son incomprobables. Por ejemplo uno de los temas que planteó (Chornobroff) fue que durante el 2020 se logró poner luces led en toda Avellaneda y como propuesta para el 2021 planteó poner luces led en otros lugares. ¿Se pusieron todas las luces led o no se pusieron?”, se preguntó.

En diálogo con Info Región, Landaburu insistió en que “es evidente” que en el distrito “se pasó de una democracia a un sistema monárquico hereditario”. “Nombró alrededor de 100 veces a Ferraresi y a Magdalena Sierra”, señaló sobre el discurso Chornobroff, quien reemplazó al intendente que el año pasado asumió como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, mientras que Sierra dejó el mes pasado su banca en Diputados para ser la nueva jefa de Gabinete del Municipio.

“No sabemos realmente quien gobierna, porque si uno se fija por la carta orgánica, el intendente pide licencia o renuncia y lo sucede el primer concejal. Me parece que el primer concejal, que es Alejo Chornobroff, en realidad no gobierna. Gobierna Ferraresi y Sierra”, disparó.

Asimismo, sobre los lineamientos para este año, Landaburu opinó: “No vi propuestas hacia el año 2021 de querer darle un perfil de ciudad a Avellaneda”.

Expectativas

De cara a un año electoral, el edil sostuvo que espera que haya más diálogo y que se pueda “correr el debate nacional”. “Se dan largas sesiones de discutir sobre la deuda externa y presos políticos que en el Concejo no resolvemos. Tenemos que charlar sobre los temas que le conciernen a los vecinos de Avellaneda”, subrayó.

Además, apuntó que espera que haya un “marco de tolerancia y consenso”. “Calculo que será un año difícil, como el año pasado que ni nos poníamos de acuerdo ni en los homenajes”, lamentó e instó a que haya “un poco de sentido común”.