Tras el ataque al monumento por la Masacre de Pasco, presentaron una denuncia por intimidación

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Lomas de Zamora acompañó a familiares de la Masacre de Pasco y presentó una denuncia penal por intimidación pública y daño agravado del monumento a las víctimas de la Triple A.

Se trata del segundo hecho de vandalismo en pocas semanas. Desconocidos pintaron la palabra “terroristas” sobre el monumento a los detenidos desaparecidos, pero en esta oportunidad también dejaron una réplica de arma de fuego sobre la silueta representativa de los y las 30 mil.

“Estos hechos intimidatorios se dan a días de conmemorar el 45 aniversario de la dictadura genocida. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos“, advirtieron desde el organismo a Info Región. Según precisó la APDH a este medio, la denuncia penal por intimidación fue realizada por el abogado de los familiares Mauricio Rojas.

En misma línea, desde el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora pronunciaron su repudio. “Como presidenta del HCD y en representación de todes mis compañeres de cuerpo, recibí a familiares sobrevivientes de la masacre, quienes junto a letradxs y organizaciones de derechos humanos, efectuaron una presentación ante la justicia penal denunciando los hechos que deben avergonzarnos y comprometernos a todes”, escribió la presidenta del concejo Marina Lesci, y subrayó: “Nunca más es nunca más“.

Por su parte, desde H.I.J.O.S de Lomas de Zamora también pronunciaron su repudio por los hechos de vandalismos. Escribieron “terroristas”, “tiranía”, y “un graffiti se borra, la historia no. JP terroristas”. “Estos actos atentan contra la memoria, verdad y justicia. Los responsables de esto tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Nadie deberá hacer silencio“, apuntan.

El miércoles a las 15 se realizará una conferencia de prensa que se transmitirá en vivo por el canal de Youtube en el salón Eva Perón del Concejo Deliberante lomense.