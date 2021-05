Con la presencia de Malena Galmarini, se habilitó una red de agua potable en Longchamps

“Es importante que el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, le mostremos a la comunidad que se pueden hacer cosas en conjunto, en unidad, en armonía”, aseguró Malena Galmarini, titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en la ceremonia de inauguración de la red secundaria de agua en el barrio Rayo de Sol de la localidad de Longchamps. Estuvo acompañada por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

De acuerdo a lo informado, esta nueva red de agua potable que beneficiará a más de 2500 vecinos. La obra se realizó bajo la modalidad de los Planes A+T/ C+T (Agua + Trabajo/ Cloaca + Trabajo) que implica la incorporación de cooperativas de la zona para realizar los trabajos de expansión de los servicios de AySA generando nuevos puestos de trabajo para las vecinas y vecinos. En este caso, la Red Secundaria de Agua para el barrio Rayo de Sol, que implicó la instalación de más de 6100 metros de cañerías, fue llevada a cabo por la Cooperativa local Burzaco Limitada.

“Quiero agradecer a Mariano y a todo el equipo de la Municipalidad de Almirante Brown. No es lo mismo cuando llega AySA sola a un barrio, que cuando llegamos todos juntos de la mano y la gente nos ve trabajar juntos. Es importante que el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, le mostremos a la comunidad que se pueden hacer cosas en conjunto, en unidad, en armonía y que eso trae excelentes resultados para la población”, expresó Galmarini.

En esa línea, Cascallares señaló: “Estamos muy contentos y muy agradecidos de este trabajo que viene haciendo AySA con una fuerte inversión, junto con el Ministerio de Obras Públicas y la decisión política del Presidente, por un lado de resolver el déficit de infraestructura histórico y, por otro lado, a través de la obra pública generar trabajo en un momento donde hace mucha falta. Un trabajo muy fuerte de la economía social con cooperativas de A+T y C+T. Es muy importante para Almirante Brown y en particular para aquí, Rayo de Sol en la localidad de Longchamps, es un anhelo de muchísimo tiempo de las vecinas y los vecinos”. “La Argentina no va a salir adelante de otra manera que no sea generando trabajo. Y hacerlo a través de las cooperativas, con los municipios, es la mejor manera, porque es cuando mejor se ajustan los trabajos a la necesidad de cada pueblo”, apuntó Galmarini.

“Hoy aquí le estamos dando agua de red a 2500 vecinas y vecinos en menos de un año. Solamente se necesitaba voluntad y la vocación política y social que tiene el presidente Alberto Fernández, el ministro Gabriel Katopodis, el gobernador Axel Kicillof y los intendentes como Mariano Cascallares. Hoy acá llegó lo bueno del agua”, expresó la titular de AySA, quien admitió que “faltan otros barrios”, pero se comprometió a “seguir trabajando” por ese objetivo.

También fueron de la partida Gabriela Fernández, subsecretaria de Infraestructura del Municipio de Almirante Brown; Alberto Freire, director general Operativo; y Domingo Saffioti, rirector Regional Sudoeste.