Alberto Fernández: “No vamos a volver a la fase uno”

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy que continuarán vigentes las restricciones a la movilidad en el área metropolitana de Buenos Aires aunque descartó el regreso a la fase 1 de la cuarentena porque existe un “problema sociológico”.

“En estos términos debemos seguir con las restricciones”, anunció el jefe de Estado y explicó que no se puede volver a la fase 1 porque “La gente no lo resiste”, al tiempo que le solicitó a los responsables de los Ejecutivos provinciales y municipales que refuercen los controles para reducir la cantidad de personas en la calle.

“No una fase 1 no, no la resistimos. Tenemos que pedirle a todas las jurisdicciones que vuelvan a poner todos los controles. En esas cosas debemos volver al punto de inicio”, subrayó Fernández

Tras confirmar las restricciones, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta luego de que funcionarios de su gobierno reconocieran que analizan cerrar algunas escuelas: “Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte que lo que ellos querían…¿Y quién tenía razón?”.

“Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”, comentó,

Este viernes vence el decreto de necesidad y urgencia que establece las restricciones a la movilidad ante lo cual el Presidente convocará a los gobernadores para evaluar la situación en forma conjunta. En tanto que hoy se reunirán los jefes de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco y dela ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel.

“Pido que se hagan cargo porque esta mayor cantidad de casos es el resultado de decir que la vida siga sin que pase nada. Es un virus que nos contagia y nos mata. Nos tiene que doler el último número de personas que mueren por día, no nos estamos cuidando y todos estamos cansados. Tenemos que dejar de hacer política con la pandemia”, concluyó.