El Gobierno autorizó el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio CanSino

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la Resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidecia de la empresa Cansino Biologics INC, contra el coronavirus, mientras avanza el acuerdo por 5.4 millones de dosis en función de su disponibilidad.

“Se autoriza con carácter de emergencia la vacuna Convidecia de Cansino (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology)”, indicó la resolución publicada por la cartera sanitaria.

La ministra de Salud @carlavizzotti firmó la Resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna CONVIDECIA de la empresa Cansino Biologics INC y avanza el acuerdo por 5.4 millones de dosis en función de su disponibilidad. — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) June 11, 2021

Agregó que esta autorización se da “de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)”, que “autorizó” el cumplimiento de los estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Para dar su autorización, la Anmat accedió a información sobre su seguridad y eficacia de la vacuna, así como a la que indica que no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos, según precisa la resolución.

La autorización de esta vacuna, como la del resto de las que ya se aplican en el país, tiene como marco la ley 27.491, que entiende a la inmunización como “una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva y la considera como bien social, sujeta a principios de gratuidad, interés colectivo, disponibilidad y amplia participación, declarándola de interés nacional”, dice la resolución en sus considerandos.

En Argentina ya se aplican las vacunas Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca y en breve se comenzará con la Covaxin.

El anuncio se produjo minutos después de que el gobernador Axel Kicillof anunciara un acuerdo para la adquisición de cinco millones de dosis de vacunas.