Vidal lanzó su precandidatura a diputada por la Ciudad de Buenos Aires

"En esta elección se juega el futuro de los argentinos", aseguró la ex gobernadora, quien aseguró que no compite en la Provincia para que "otros crezcan".

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lanzó hoy su precandidatura a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y justificó su pase de la provincia al territorio porteño, al señalar que no competirá en ese distrito para que “otros crezcan”.

Durante un acto a puertas cerradas en el barrio porteño de Palermo, Vidal oficializó de esta manera su precandidatura, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien desistió de competir en las internas de la coalición opositora, de cara a las PASO y a las elecciones legislativas.

La cita tuvo como intención mostrar un mensaje de unidad dentro de la alianza opositora para la conformación de las listas de postulantes porteños cuyo plazo de cierre será el próximo 24 de julio, de acuerdo al cronograma electoral. “Estamos demostrando que este puede ser lugar amplio y de consensos al estar todos juntos y unidos, con las convicciones para seguir defendiéndolos porque en esta elección se juega el futuro de los argentinos”, afirmó Vidal al cerrar el acto esta mañana.

Vidal comenzó su mensaje agradeciendo al ex presidente Mauricio Macri -quien se encuentra en Europa-, al señalar que fue “quien empezó este equipo en la ciudad hace muchos años”, y sumó en el reconocimiento a Rodríguez Larreta, a Bullrich, al senador radical Martín Lousteau, y a los demás integrantes de la coalición en la ciudad. “Gracias Patricia por elegir la unidad, no son gestos comunes, lo valoro y lo voy a valorar siempre”, dijo la ex mandataria bonaerense al dirigirse a la presidenta del PRO.

“Acá estamos, juntos y unidos, con las mismas convicciones y valores que nos trajeron hasta acá, pero con nuevos aprendizajes. En esta ciudad que me vio nacer y donde decidí empezar a hacer política, anuncio mi precandidatura a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires”, expresó.

En su mensaje, respondió también los cuestionamientos que se le hicieron en las últimas semanas respecto a su pase de la provincia de Buenos Aires a la ciudad: “Nunca especulé, nunca saqué ventaja, en cada lugar puse el cuerpo y di batallas. Sentí pena y sorpresa cuando escuché que detrás de mi decisión se escondía el miedo; no es así, la pasión y el compromiso empujan esta decisión”, argumentó.

En ese sentido, sostuvo que no competirá en territorio bonaerense porque quiere que “otros crezcan”, y auguró que los postulantes en la provincia “harán una gran elección”, al tiempo que le dedicó un mensaje a los bonaerenses: “Mi respeto y compromiso por ustedes no cambió nunca. Más allá de la General Paz somos argentinos defendiendo otros argentinos”.