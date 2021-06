Macri le pidió a los dirigentes del PRO “no poner sus proyectos personales por delante”

El ex presidente Mauricio Macri envió un mensaje hacia adentro del PRO, al pedirle “a todos los dirigentes generosidad, y no poner sus proyectos personales por delante”, además de señalar que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como jefe político de la Ciudad, debería “lograr un consenso en lo posible tratando de evitar las PASO” o bien realizar unas elecciones internas “constructivas”.

Así se refirió Macri a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), previstas para el 12 de septiembre, durante una entrevista con Radio Rivadavia, en la que aseguró que él mismo se corrió “de cualquier lugar de competencia personal”. “Creo que Horacio está muy bien posicionado como candidato en 2023, pero hoy se juega el 21: él tiene la responsabilidad como jefe de la Capital de lograr un consenso en lo posible tratando de evitar las PASO” o, eventualmente, “unas PASO constructivas”, sostuvo Macri sobre Rodríguez Larreta.

Consultado sobre sus propias ambiciones personales, el ex mandatario negó que quiera ser candidato en las elecciones legislativas o volver a postularse en las presidenciales de 2023. “Lo que he hecho es correrme de cualquier lugar de competencia personal. Yo no estoy en ese plano, realmente no me interesa”, aseguró.

A continuación, pareció enviar varios mensajes hacia adentro de su partido, donde no hay acuerdo entre los postulantes que quiere él mismo para la Ciudad y la Provincia, y los que impulsa el jefe de Gobierno porteño. “En esta elección lo que se define es si vivimos en democracia, con plenas libertades, o vamos a un sistema donde la concentración de poder pone en crisis” las instituciones y la libertad de expresión, dijo y agregó: “Le pido a todos los dirigentes generosidad y no poner sus proyectos personales por delante en este momento”.

En este sentido, opinó que, si hay internas, deberían ser “para ver en qué lugar van en la lista, pero al día siguiente tenemos que estar todos juntos”, por lo tanto abogó por “una interna respetuosa”, pero sólo si es imposible evitarla, según sus conceptos.