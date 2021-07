13 de julio: Día Internacional del Rock

Hoy se celebra el Día Internacional del Rock en homenaje a uno de los conciertos más grandes de la historia: el Live Aid, una iniciativa solidaria que el 13 de julio de 1985, se llevó a cabo simultáneamente en el estadio inglés de Wembley y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos, para recaudar fondos destinados a combatir la hambruna en el Cuerno de África.

Fue Bob Geldof, un irlandés entre cantante, actor y activista, quien ante la situación espeluznante que atravesaban los habitantes de Eritrea, Etiopía, Somalía y Yibuti fundo la organización Band Aid Trust para llevar adelante el que sería el recital más grande de todos los tiempos.

La idea fue recrear en vivo dos iniciativas similares a ambos lados del Atléntico: We are the world en los Estados Unidos y Band Aid en Gran Bretaña con su Do They Know It’s Christmas?, dos canciones corales repletas de estrellas que se reunieron con para juntar fondos para África.

El concierto bicontinental, que contó con el apoyo de la entonces princesa del rock, Diana de Gales, duró 16 horas, y fue transmitido en directo en más de setenta países. Entre los músicos que prestaron su talento estuvieron Paul McCartney, Mick Jagger, Stevie Wonder, Madonna, David Bowie, Eric Clapton, Duran Duran, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sting, Jugas Priest, Scorpions, Billy Joel, Carlos Santana y Phil Collins.



Fue precisamente el ex baterista de Génesis quien en ese momento lideraba las ventas de discos quien marcó una suerte de récord al actuar primero en Wembley como solista y junto a Clapton, para, luego, abordar un avión y concluir en el escenario en Filadelfia donde repitió su performance solista para, finalmente, concluir junto a Led Zeppelin.

Sin embargo, la coronación del evento fue el reencuentro de Queen con una actuación icónica en la que interpretaron temas como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Crazy Little Thing Called Love y We are the Champions.

Live Aid reunió 100 millones de dólares y a muchos de los más grandes de la historia en un recital que ya es leyenda.