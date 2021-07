“La coalición de gobierno tiene muchísimas opciones para dar la disputa electoral”

“Las listas se definirán en los próximos días, en una coalición de gobierno que tiene muchísimas opciones para dar la disputa electoral”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de cara a las elecciones primarias de septiembre y las legislativas de octubre. El análisis sobre la oposición y la “lucha a cierto abierto” en Juntos por el Cambio.

En declaraciones formuladas a Radio 10, el mandatario además se refirió al cierre de listas, previsto para el 24 de julio, y planteó que el oficialismo cuenta con “un frente muy diverso y la idea es que eso quede reflejado” en las la composición de las nóminas. “La oposición está en una lucha a cierto abierto por las candidaturas. Toda la energía que no pusieron en ayudar en la pandemia de coronavirus, la están poniendo en eso”, reflexionó el gobernador.

Subrayó que “la sociedad, en medio de la pandemia, está en otra sintonía y hay que acompañar eso” y opinó que la dirigencia política “debe estar en campaña de vacunación y no en campaña electoral”. En ese marco, evaluó que “las listas se van a definir los próximos días, en una coalición de gobierno que tiene muchísimas opciones para dar la disputa electoral, siempre comprendiendo que la situación es difícil y el Estado debe estar ayudando”.

Asimismo consideró que durante los cuatro años de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal “hubo indiferencia, indolencia y ausencia del Estado”, pero los representantes de ese espacio político buscan ahora mostrarse como “almas bellas que observan, relatan y aconsejan”. “Gobernaron en la lógica del ajuste, el endeudamiento, la exclusión, la desprotección y la retirada del Estado, atacaron a los jubilados y los maestros, despreciaron la seguridad, la salud y la educación”, resaltó Kicillof.

Cuestionó que, durante aquel entonces, “algunos medios le decían a la gente que todo andaba bien, que nos insertaban al mundo, que el endeudamiento con el FMI era una excelente noticia cuando la realidad era muy distinta”. “La sociedad no se olvida. Sabemos cómo se recibió el país y la provincia, aunque ellos traten de aprovechar la pandemia para hacer un ‘reset’, como si la gente pidiera olvidarse de quiénes son y qué hicieron”, reiteró.

El gobernador manifestó que Juntos por el Cambio dejó “un absoluto desastre” y se mostró sorprendido por el hecho de que “hablen como si hubieran salido de un repollo”. “Vienen a decir ‘che, qué problema que hay acá’, cuando Macri contrajo la deuda más grande de la historia con el FMI. ¡Ahora viene a decir cómo negociar, con el desastre que dejaron!”, continuó el mandatario. Señaló que “ni Vidal ni Macri se someten a preguntas, ni a dar explicaciones de cómo endeudaron el país, de las vacunas que dejaron vencer, ni de los tarifazos que aplicaron, ni de por qué no abrieron hospitales”.

Al ser consultado acerca de la postulación de la ex gobernadora bonaerense en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof atribuyó el cambio de distrito al hecho de que “Vidal tuvo una derrota muy grande, por 20 puntos, cuando todos decían que había hecho una gestión fantástica e imbatible”. “El pueblo de la provincia ya le dijo a Vidal lo que pensaba de su gestión, la gente evaluó lo que faltó”, indicó, y reflexionó que “lo que penalizó el pueblo es que no se puede mentir anunciando cosas que no se hicieron”.

Además, planteó que el oficialismo observa “azorado” la interna “feroz entre supuestos halcones y palomas” cuando, en verdad, “el que conduce Juntos por el Cambio es Macri”.