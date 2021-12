“Hay que erradicar a quienes no tiene que estar”, dijo Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, bregó por “erradicar a quienes no tienen que estar” en las fuerzas de seguridad, y descartó la existencia de “mafias enquistadas” dentro de las mismas. Así lo afirmó en declaraciones formuladas a Radio La Red, luego del desplazamiento del cargo del jefe de la Policía de Seguridad Comunal de General Alvarado, Edgardo Vulcano, dispuesto para facilitar la investigación del crimen del adolescente Luciano Olivera, cometido el último viernes en la ciudad balnearia de Miramar.

“Quieren transformar a la policía como que es un esquema mafioso y no es así: al interior de las fuerzas hay algunos que tienen comportamientos de ese tipo, pero no son organizaciones criminales enquistadas”, señaló Fernández en la entrevista que brindó esta mañana. Y agregó: “Los problemas que exhiben la fuerzas de seguridad se solucionan con más profesionalismo de sus efectivos y erradicar a quienes no tiene que estar”.

En la misma línea, consideró que la “solución” debe ser “trabajada fuertemente por las fuerzas” para “buscarlos, encontrarlos y erradicarlos”. “Hay que buscar que esos personajes no tengan lugar en la fuerza. Hay que profesionalizar más las fuerzas para erradicar a quienes no tienen que estar allí“, insistió el titular de la cartera de Seguridad.

Finalmente, Fernández señaló que “siempre es fácil echarle la culpa a la policía” y criticó que “se carga a todos como si fuese una política general cuando la inmensa mayoría es gente valiosa y preparada”. El ministro “reivindicó” a “la inmensa mayoría (de la fuerza), que es buena gente” y sostuvo que “hay que encontrar rápidamente a los que hacen las cosas mal”.

El comisario a cargo de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de General Alvarado fue desplazado ayer de sus funciones para facilitar la investigación por el asesinato del adolescente. La decisión adoptada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires recayó sobre al comisario Edgardo Vulcano, quien había sido designado en el cargo en marzo de 2021, y en su lugar asumirá el comisario inspector José Ramón Segovia, que se desempeñaba en la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II.

El caso

El hecho ocurrió pasadas las 3 del 10 de diciembre, cuando una patrulla de la Policía bonaerense con cuatro efectivos a bordo quiso supuestamente identificar al adolescente que se trasladaba a bordo de una moto Yamaha YBR 125 roja. Los efectivos se cruzaron en su camino en la avenida 9, entre las calles 32 y 34, y luego de bajar de la patrulla uno de ellos le efectuó un disparo con su arma reglamentaria.

“Se me escapó un disparo”, aseguró Maximiliano González, según consta en el primer parte policial. De todos modos, se negó a declarar ante la Justicia.