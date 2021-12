“En el 2022 voy a seguir gobernando”, sentenció el Presidente

El presidente Alberto Fernández lanzó este sábado un duro mensaje contra la oposición y la Corte Suprema de Justicia, en el marco del acto en el que Máximo Kirchner asumió la conducción del PJ bonaerense. Fue en la Quinta de Perón y Evita en San Vicente.

Tras expresar su apoyo a Máximo, recordó la gestión de Néstor Kirchner y el armado que fue necesario para llegar al Gobierno. “Fuimos construyendo y terminamos siendo una opción ganadora”, mencionó, y planteó que en ese momento “cambiaron las lógicas del poder”.

En otro tramo del discurso, planeteó que “la política es representación de intereses“. “Néstor entendió claramente los intereses que representaba; con Cristina no tuvimos diferencias en lo central, discutimos más las formas que el fondo pero tenía en claro los interesas que representaba; parece que lo mío es un dejavú, tuve que volver a discutir con los acreedores privados y el FMI, los que dicen que hay que cerrar con el Fondo no me aprueban el Presupuesto y lo que es peor, la deuda es la que ellos tomaron”, reflexionó.

“Pido un poco de honestidad intelectual, estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Yo en el 2022 voy a seguir gobernando, Cristina en 2010 siguió gobernando de la misma manera en la que lo voy a hacer yo porque tenemos claro los intereses que representamos“, sentenció.

Por otro lado, mencionó el rechazo de la Corte a la reforma del Consejo de la Magistratura. “Yo no sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia porque es un lugar a donde se recurre para resolver los problemas. Los jueces que resuelven los problemas sin tener en cuenta los interesas de las dos partes, no hacen justicia. Cuando el derecho no es justo, es torcido y así es como actúan”, sentenció.