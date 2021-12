Interpol busca a una mujer acusada de asesinar a su ex en Avellaneda

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Avellaneda solicitó la captura internacional de Katherine Steffany Rosado Muñoz (32), acusada de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por el vínculo en grado de tentativa”.

Rosado Muñoz, de 32 años, quien tiene un alerta roja de Interpol, está acusada de haber asesinado de un balazo de la nuca a su ex novio Santiago Silvente (25) y en la causa interviene la organización internacional que porque la mujer es de nacionalidad peruana y sospechan que podría haberse ido del país con su nueva pareja, Guillermo Centurión, acusado de ser cómplice del crimen. Los investigadores remarcan que la sospechosa vivía a pocas cuadras de la víctima y, desde el día del balazo, no hubo más rastros de ella.

La familia de la víctima convocó a marchar hoy a las 17, desde el cruce de la avenida Belgrano y la calle Güemes hasta el hospital Pedro Fiorito. “”Convocamos a una marcha pacífica para pedir Justicia por Santiago y que aparezcan los asesinos”, dijo la madre de la víctima, Mariana Martínez, a través de un video que publicó en la red social Facebook.”

Fue la mamá de la víctima quien, precisó que el ataque ocurrió el 18 de noviembre último y relató que su hijo salió de su casa en en Avellaneda para encontrarse con un amigo y en el trayecto se cruzó con su ex y el nuevo novio de ella, quien manejaba el auto que era propiedad de Santiago Silvestrse.

Luego, tuvieron una discusión y a los cinco minutos le pegan el tiro cerca de las 22 del pasado 18 de noviembre, en el cruce de Argañaraz y Levall, de Dock Sud.

Alertada por un llamado al 911, la policía llegó al lugar y entrevistó a los vecinos, quienes refirieron que, momentos antes, dos personas efectuaron disparos contra otras dos que se trasladaban en una motocicleta.

Los agresores luego escaparon en dirección a calle French a bordo de un vehículo marca Volkswagen Gol de color gris, que dejaron abandonado para darse a la fuga, precisaron las fuentes.

Según los voceros, las víctimas fueron trasladadas en un auto particular hasta el Hospital Pedro Fiorito donde recibieron atención médica.

“No puedo decir quién disparó. Si fue ella, su pareja o hubo un tercero con ellos, pero el disparo salió del auto que estaba manejando ella”, contó Marina en declaraciones a un matutino porteño en las que agregó que cuando se lo llevaban para hacerse una tomografía la dijo: “Si me muero no lo dejés así, fue Katherine y el chabón que me tiraron desde el auto”.

Silvente y la acusada mantuvieron una relación de alrededor de dos años que finalizó hace dos meses y en malos términos pues, al parecer, Rosado Muñoz no había aceptado la separación y solía aparecer en la casa del joven para increparlo.

Efectivos entrevistaron a la hermana de Silvente en la seccional policial, quien refirió que los presuntos autores del crimen eran la expareja de su hermano y otro hombre. A su vez, en el lugar del crimen, los efectivos incautaron cinco vainas servidas y el automóvil que había sido abandonado por los atacantes, detallaron las fuentes judiciales.

En un video difundido en las redes sociales, publicado por la propia víctima en TikTok, después terminar con la relación, su expareja lo acosaba y amenazaba. Puede verse cómo Muñoz increpa a Silvente y se retira cuando éste le dice que va a llamar a la policía.

“La discusión (del 18 de noviembre) fue porque lo vivían hostigando. En estos dos meses ella lo vivía hostigando. Pasaba por los lugares por donde él andaba hasta que Santiago se cansó, lo bajó del auto a trompadas al hombre (por el novio de Rosado Muñoz) y, a los cinco minutos le dispararon en la nuca”, denunció Mariana.

Silvente, herido de bala a la altura del cuello y, al momento del ingreso al hospital se encontraba consciente y lúcido pero con el proyectil alojado sobre la medula espinal. Tras ser intervenido quirúrgicamente y tras 21 días internado con pronóstico reservado, el joven falleció el 9 de diciembre.

“Mi hijo agonizó 21 días, estoy destruida. Quiero que esto se difunda y que mi hijo encuentre justicia”. concluyó la madre.