¿Cómo funcionan los servicios este 24 de diciembre y en Navidad?

Tanto este viernes como el sábado de Navidad, los servicios se verán reducidos en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo será la recolección de residuos? ¿Y la frecuencia del transporte público? Los bancos tampoco funcionarán de forma habitual.

El viernes fue declarado asueto para la administración pública, por lo cual las dependencias estatales (en todos los niveles) no abrirán sus puertas hoy ni mañana. En Lanús, por ejemplo, permanecerán cerrados Salud Mental, MACSUR, Casa de la Cultura, parques municipales, Centro de Atención al Vecino y Sede de Licencias.

La recolección de residuos también se verá afectada. Tanto Almirante Brown como Lanús confirmaron que este viernes hay servicio, pero hasta el mediodía. El sábado no habrá recolección, pero se retoma el esquema habitual el domingo. El pedido a la comunidad es que durante las horas en las que no haya servicio, no se saque bolsas a la calle.

“El Centro de Operaciones Municipal (COM) funcionará a pleno (en los números telefónicos 2206-130 y 147) coordinando las diferentes áreas de seguridad e incluyendo a Defensa Civil. También estará activo el Servicio de Emergencias Médicas 107 AB (teléfono 2206-1302); los Bomberos de Almirante Brown llamando al 4294-2222 y los Bomberos de Glew al teléfono 02224-420111”, precisaron desde la comuna que dirige de forma interina Juan Fabiani. Desde Lanús también precisaron que el funcionamiento será normal.

Los hospitales permanecerán cerrados para consultas externas, pero las Guardias se encuentran habilitadas. Lo mismo sucede con las UPA (Unidad de Pronta Atención) ubicadas en la zona sur del Conurbano. En cuanto a las unidades sanitarias de Lanús, funcionarán con normalidad: Unidad Sanitaria “Luis Máspero”: Máspero 75, Remedios de Escalada / 4357-5113; Unidad Sanitaria “Dr. Nicolás Natiello”: Martinto 1198, Monte Chingolo / 4357-5110; Unidad Sanitaria “1° de Mayo”: Bustamante 2355, Lanús Este / 4357-5130; Unidad Sanitaria “Lanús Oeste”: 25 de Mayo 707, Lanús Oeste /4357-5152; Unidad Sanitaria “Miranda Norgreen”: Murature 4114, Villa Caraza / 4357-5111; Unidad Sanitaria “Villa Jardín”: Emilio Castro 3826, Lanús Oeste / 4357-9841; Unidad Sanitaria “Valentín Alsina”: Paso de Burgos 777, Valentín Alsina / 4357-5120 y Unidad Sanitaria “General San Martín”: Corvalán 2107, Lanús Este / 4357-5141. Así lo informaron desde el Palacio Municipal.

El Municipio que conduce Néstor Grindetti informó que la asistencia crítica funcionará con guardia pasiva (emergencias de sepelio gratuito para indigentes o posibles incendios), mientras que el cementerio municipal estará abierto este viernes de 8 a 17.

Los colectivos, en tanto, funcionarán con menos unidades; es decir, habrá que esperar un poco más. Trenes Argentinos informó que tanto el 24 como el 31 de diciembre, las líneas Roca, Sarmiento y Belgrano Sur circularán con cronograma de sábados, mientras que el 25 lo hará ncon esquema de feriado. El último tren que va de Plaza Constitución a Alejandro Korn partirá a las 20.29, mientras que el que va a Glew lo hará a las 20.43 (desde la cabecera). De Korn a Plaza sale a las 20.56 y de Glew a Constitución sale a las 21.36.

Los bancos no abrirán las puertas el 24 ni el 25, pero los cajeros están habilitados. La medida no afectará ni a la atención a través de los canales digitales ni tampoco a las operaciones que se hagan por medio de cajeros automáticos o banca móvil. Será como un feriado.