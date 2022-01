D´onofrio, a favor del pase sanitario en micros de media y larga distancia

El flamante ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’onofrio, afirmó hoy que está a favor de que “sea exigido el pasaporte sanitario para los micros de media y larga distancia” en el distrito, al tiempo que anticipó que el objetivo de su gestión será el de “planificar y modernizar el transporte” de pasajeros y de carga para “devolverle calidad de vida a los bonaerenses”.

Tras ser puesto en funciones ayer por el gobernador Axel Kicillof, el funcionario remarcó que el mandatario provincial también le encargó trabajar para bajar los niveles de accidentes “evitables” que ocurren en las rutas de la provincia de Buenos Aires y anticipó que se va proponer una normativa de Alcohol Cero porque discutir el 0,5 (de mg de alchol en sangre) es como ‘hablar del sexo de los ángeles’, porque quizás a una persona le disminuya de una manera y a otra, de otra” la capacidad de reflejos al conducir.

“Ya veníamos trabajando con diferentes sectores. La idea es planificar y modernizar el transporte en todas sus expresiones tanto de pasajeros como de carga, para devolverle calidad de vida a los bonaerenses y eficiencia en lo que tiene que ver con la generación de riqueza”, aseveró en declaraciones a Radio El Destape.

Sobre el pase sanitario, D’Onofrio anticipó que el lunes próximo se reunirá con su par de Salud, Nicolás Kreplak, para analizar el alcance en el sector transporte en medio de un incremento acelerado de personas contagiadas por la circulación de la variante Ómicron en simultáneo con la Delta. “Soy de la idea de que sea exigido el pasaporte sanitario para los micros de media y larga distancia. Este movimiento turístico que tenemos hay que acompañarlo con la mayor seguridad posible“, aseveró.

“El pasaporte sanitario no solo brinda seguridad al que está vacunado, es un incentivo a quien no está vacunado o al que no se dio la segunda dosis”, consideró. La provincia de Buenos Aires exige el pase sanitario desde el 21 de diciembre pasado para acreditar la vacunación y, de esta forma, estar habilitado para acceder a centros culturales, obras de teatros o recitales, gimnasios o canchas de fútbol 5, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público, como así también ceremonias religiosas.

Seguridad en las rutas

Al ser consultado sobre los controles viales en las rutas en plena temporada de verano, D’onofrio dijo que “el operativo Sol ya fue lanzado y se suma a la participación de Seguridad Vial para darle más seguridad a quienes transitan las rutas”. “Ese será uno de los ejes de esta gestión: el gobernador me encargó en este plan de 6 años por delante modificar las estadísticas de accidentología y muertes por accidentes evitables en la Provincia”, apuntó.

En ese sentido, el flamante secretario de Transporte bonaerense sostuvo que “hay incidentes más que accidentes que pueden ser evitados y para esto no se trata se endurecer las multas”. “Las multas no generan ningún cambio en la conducta de todos porque el que genera la multa la paga. Que no solo termine en la multa, sino que hay que generar cursos de entrenamiento obligatorio, suspensión del registro para conducir, trabajos comunitarios para reparar daños. Tenemos que generar un cambio cultural que nos permita bajar drásticamente la perdida de vidas”, afirmó.

En esa línea, dijo que también se va a proponer “alcohol cero porque me parece que discutir el 0,5 es realmente hablar del sexo de los ángeles, porque quizás a una persona le disminuya de una manera y a otra de otra, la capacidad de respuesta”.