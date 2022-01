Confirman el pase sanitario para el transporte de media y larga distancia

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, confirmó este miércoles que habrá pase sanitario, que rige en territorio bonaerense desde diciembre, para el transporte de media y larga distancia. La resolución está lista y se publicará en breve.

“Está a punto de implementarse el pase sanitario en media y larga distancia, la resolución está lista y creo que va a ir siguiendo el camino de implementarse en otras aéreas, como por ejemplo, debería requerirse para las escuelas también”, dijo D’Onofrio en declaraciones a radio FutuRock.

El funcionario señaló que el pase, que responde a una resolución que determina tener el esquema completo de vacunación contra el coronavirus para ingresar a lugares cerrados, se pedirá al momento de la compra de los pasajes, ya que se trata de una venta nominal. La dosis de refuerzo contra el coronavirus se aplicará a partir de hoy en forma libre, es decir sin necesidad de turno previo, para el personal de fuerzas de seguridad y personas gestantes o en periodo de lactancia en la provincia de Buenos Aires.

¿Se aplicará en escuelas?

Para el funcionario, la medida debería extenderse a las escuelas. “En un ámbito como la escuela, que hoy es el único que tenemos flojo en vacunación, que tenemos pasando el 50% de niños vacunados, es importante que se acelere el ritmo de vacunación”, apuntó.

Alcohol cero

Por otro lado, dijo que se están elaborando proyectos para imponer alcohol cero a los conductores y que se está “pensando armar un congreso de seguridad vial con asociaciones civiles, ONG, víctimas y profesionales”.

“Creo que más allá de una ley o multa, hay que generar un cambio cultural y de conducta y eso se hace desde muchos lugares, no solo de la legislación”, manifestó. D’Onofrio señaló que “una multa, el que tiene (dinero) la paga, el que no la debe, pero no genera cambios, necesitamos acciones y campañas, hay que hacer campañas que nos permitan tomar conciencia, vamos a cambiar el límite de alcohol a cero”.