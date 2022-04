Ley de alquileres: cierran las reuniones informativas

En la última jornada con invitados, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados recibe a representantes de distintos sectores que exponen sobre la Ley de Alquileres tras lo cual habrán escuchado a más de 100 personas cuando haya terminado esta jornada que tendrá 39 expositores de los sectores de los inquilinos, propietarios, inmobiliarias y especialistas.

Tras estas rondas informativas, entre el martes y miércoles de la próxima semana la comisión, a cargo de la oficialista Cecilia Moreau, debatirá los proyectos presentados.

Entre los expositores de hoy, por la Unidad Inmobiliaria del Colegio de Martilleros de San Isidro, Leonor Dueñas, aseguró que la Ley 27.551 “resultó desfavorable para el mercado, perjudicando a todas las partes” ya que “se retiraron el 30% de los inmuebles; pasando a colocarlos en inmuebles para la venta”.

“Los dueños buscaron preservar su seguridad”, expresó y consideró que solo “la libertad de contratación podrá seducir a esos inversores”. Además, reclamó que “el propietario sea considerado contribuyente monotributista por toda la actividad locativa, dejándose de evaluar cada alquiler como una actividad comercial” y que se establezcan “incentivos para la locación de inmuebles desocupados. Evitemos la creación de impuestos que siguen ahogando a la sociedad”. La expositora insistió que “la libre oferta y demanda solucionará esta situación”.

Cecilia Pereyra, de Inquilinos por Quilmes, manifestó: “No tienen idea lo que es repensarse cada dos años dónde iremos a parar, si es que juntamos la cantidad de guita que nos piden para renovar un contrato o buscar otra vivienda, cosa que para los trabajadores es complicado”.

“Si las leyes no se promulgan y no se cumplen son letra muerta”, enfatizó la representante de los inquilinos, que reclamó por un plan de vivienda social, “un órgano de control y qué vamos a hacer con la vivienda ociosa”. “El colectivo inquilino no llega ingresar a su casa 50 mil pesos mensuales, lejos de los números que muchos creen que tenemos”, agregó y solicitó una “respuesta concreta y coherente de parte de nuestro Estado”.

Por la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti, se mostró a favor del proyecto de ley presentado por Alberto Asseff (Pro). Sobre la Ley de Alquileres sancionada hace menos de dos años, dijo que “lamentablemente ha fracasado”. Si bien reconoció que tuvo puntos “muy beneficiosos para ambas partes” como la “derogación de la prohibición legal de indexar” y la jerarquización del corredor inmobiliario, opinó que es necesario modificar siete artículos.

Uno de ellos es eliminar la “fijación del precio” y volver al “imperio de la libertad contractual”, apuntó el expositor, que agregó: “Siempre que el Estado intervino se volvió en contra de los inquilinos”.