“La unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable”, aseguró Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que “la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable” y sostuvo que la coalición opositora trabaja “unida en un programa de gobierno”, al presentar esta mañana un plan de prácticas para alumnas y alumnos porteños del último año de la escuela secundaria.

“A pesar de que pudo haber habido alguna tensión, algún desencuentro, la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable” afirmó Rodríguez Larreta, tras la interna sobre la incorporación del diputado nacional y economista Javier Milei a sus filas.

“Tenemos que plantear nuestras posiciones. Y no me parece que sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutirlo pero el tema ya se había debatido de una manera no clara”, cuestionó Patricia Bullrich, titular del PRO, tras el cónclave de JxC, que tuvo lugar el 27 de abril. “No hablemos de personas discutamos ideas, no comparto con Milei su mirada sobre hacer desaparecer al Estado, no es el enemigo, en todo caso son los que lo administran mal, creo que debe existir un Estado eficiente que garantice la salud, la educación, la seguridad, entre otras políticas públicas, sin embargo tiene que ser facilitador del desarrollo del sector privado que es lo que no pasa con el kirchnerismo”, reflexionó el intendente de Lanús y armador en la Provincia, Néstor Grindetti.

El jefe de Gobierno indicó que “la regla de funcionamiento” de Juntos por el Cambio establece que “cualquier incorporación, como fueron las de (Ricardo) López Murphy, (Facundo) Manes o (Martín) Tetaz tiene que ser por unanimidad” de parte de todas las fuerzas que componen la alianza. También consideró que “no es momento de hablar de coaliciones electorales” y dijo que el espacio opositor está enfocado “en construir un plan de gobierno para cada uno de los desafíos que tiene la Argentina”.

Contra los planes

Larreta volvió a mostrarse en contra de los planes sociales y, ahora, consideró “deben cambiarse porque no puede ser que desmotiven el trabajo”. En relación a esto, advirtió que “la gente no toma un trabajo para no perder un plan”. En este marco, planteó un “cambio filosófico: que el plan acerque a trabajar“.

“Tenemos vocación de acceder al Gobierno nacional y al de muchas provincias, estamos preocupados por la situación de la Argentina y la situación social”, manifestó. Y precisó que “hay una inflación que va a venir muy alta y que le come el bolsillo a los que menos tienen”. Reclamó al Gobierno “un plan, un rumbo claro”.