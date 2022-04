Se enojó Bullrich porque no quiere que le cierren la puerta a Javier Milei en JxC

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, rechazó la decisión adoptada por la cúpula de Juntos por el Cambio para cerrar un eventual ingreso del diputado Javier Milei a las filas de la coalición opositora, una medida adoptada en la última reunión de la mesa de conducción de ese espacio político.

La dirigente, que en varias oportunidades se mostró cercana al líder libertario, consideró “apresurado” el criterio adoptado por sus correligionarios y propuso que sea analizado el tema con más tiempo.

“Tenemos que plantear nuestras posiciones. Y no me parece que sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutirlo pero el tema ya se había debatido de una manera no clara”, cuestionó Bullrich.

En declaraciones radiales, la dirigente, que aspira a una candidatura presidencial, insistió en que “fue un poco apresurada” la decisión y pidió “ser más conscientes de pensar más en la construcción que en cerrar las puertas de JxC”.

“Sentí que esto fue muy apresurado y que no me parecía. Milei nunca pidió ser parte de JxC, no me parece razonable discutirlo de esa manera”, agregó.

En cuanto al debate dentro de la mesa de conducción, indicó que llegó tarde al encuentro y que cuando ingresó “estaba todo resuelto” respecto de Milei.

“Ayer llegué tarde, eso fue mi responsabilidad, pero estaba fuera de temario. Pedí abrir el debate, pero me dijeron que estaba cerrado”, precisó, aunque insistió en que la coalición tiene la responsabilidad de “no cerrar puertas a nadie”.