Mala suerte presenta “Viejas melodías”

“Estallando bares”, nuevo material de Mala suerte, será lanzado este año.

La letra de “Viejas melodías” recrea frases de las canciones fundacionales de la banda.

Junto con el single, se estrena también el videoclip, filmado en una quinta en la provincia de Buenos Aires.

Mala suerte – “Viejas melodías”

Mala suerte es una banda punk, con influencias celtas, pionera en mixturar ambos estilos.

En sus sonidos, instrumentos como la gaita, el banjo, la mandolina, el acordeón y el violín, se mezclan con la distorsión de las guitarras y la furia del punk-rock que logran generar diversas emociones y climas.

En su primera etapa grabaron 3 discos combinando punk rock y folk irlandés: “La máxima emoción” (1992), “Sinfonía nocturna” (1994) y “La herencia de los náufragos” (1995).

La banda se formó en 1990 en la ciudad de Buenos Aires y tuvo una intensa actividad en aquellos años hasta su separación en 1997.

Pisó escenarios emblemáticos como los de Cemento, Die Schulle, Arlequines, entre otros y el estadio Obras Sanitarias donde teloneó a The Ramones en 1995.

En 2017 regresó con su formación original, la reedición de sus primeros discos en un box set “Cerveza, gaitas y punk rock” y la promesa de la grabación de un nuevo álbum luego de 20 años.

En abril de 2017, Mala suerte volvió a los escenarios en el Teatro Vorterix de Buenos Aires con entradas agotadas y en octubre de ese mismo año, abrió el show de los alemanes Die Toten Hosen en el estadio Obras Sanitarias y el de los norteamericanos Dropkick Murphys en el Teatro de Flores.

Sus referencias musicales incluyen bandas tales como The Pogues, Stiff Little Fingers, The Ramones, Die Toten Hosen, Dropkick Murphys y Toy Dolls, entre otras.