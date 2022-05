Baradel logró su cuarto mandato al frente de SUTEBA

Roberto Baradel reafirmó su liderazgo al frente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), al lograr su cuarta victoria consecutiva al frente del principal gremio docente al que dirigirá hasta mayo de 2025.

Los docentes, profesores y preceptores afiliados bonaerenses votaron la renovación de los cargos directivos de la entidad en una eleccción con 85 mil trabajadores habilitados de los cuales votó el 51,7 por ciento del padrón según informó la Junta Electoral.

Escrutadas más de la mitad de las mesas La lista Celeste-Violeta que representa Baradel está cerca de lograr ocho de cada diez sufragios lo que, además, le permite recuperar cuatro seccionales cuyas direcciones respondían a la lista Multicolor, hegemonizada por el Partido Obrero y cuya cara visible es la diputada nacional matancera Romina del Plá.

Precisamente en La Matanza se disputa voto a voto y de triunfar allí la lista de Baradel se sumaría a Escobar, Quilmes, Madariaga y Ensenada en la nómina de seccionales recuperadas por el oficialismo y sería un golpe al poder de la lista que dirige Del Plá que tiene en Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz sus otros bastiones.

El lanusense Baradel alcanzó la secretaría general del SUTEBA por primera vez en 2009, tras ser desde 2006 adjunto de Hugo Yasky, quien pasó a conducir la Central de Trabajadores Argentinos cuando ésta se fracturó entre los seguidores del líder de los estatales Víctor de Genaro quien proponía una alternativa electoral al kirchnerismo y Yasky quien sostenía una adhesión sin fisuras a la gestión de Cristina Fernández. Hoy De Genaro es concejal por el Frente de Todos de Lanús y Yasky diputado nacional por la misma lista.

Elecciones en la FEB

Por su parte, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que agrupa a 60 mil afiliados, también concurrió a las urnas en una elección que no contó con el protagonismo de Mirta Petrocini quien decidió no postularse tras 16 años conduciendo la Federación Sarmiento.

“Decidí no renovar y no presentarme a las nuevas elecciones de la FEB, he defendido siempre la democracia sindical y creo en la renovación permanente de las conducciones, participación y la formación gremial de calidad para que los futuros dirigentes cuenten con las mejores herramientas para afrontar este desafío”, sostuvo la ex presidente.

Petrocini será sucedida por Liliana Olivera, representante de Suipacha y ,hasta hoy, tesorera de la entidad, quien reunió el 56% de los votos.

Aumento para docentes

Estas elecciones llegaron un día después de que los docentes y estatales bonaerenses recibieron de parte del gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, el anuncio de un aumento del 60,4 por ciento en los haberes para 2022 en una ampliación de la paritaria de marzo que tenía un techo de incremento del 42 por ciento.

Esas paritarias tenían una cláusula de revisión atada a los indices de inflación que posibilitó una cuota adicional de aumento en mayo y otra en diciembre, para cerrar momentáneamente con más de 60 por ciento de incremento salarial el ejercicio 2022.

Buenos Aires tiene más de 320 mil docentes estatales y 120 mil que pertenecen a establecimientos privados lo que constituye el sistema educativo más grande del país con 13 mil establecimientos a los que asisten 5,2 millones de niños y adolescentes.