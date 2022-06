Alberto Fernández sobre Kulfas: “No me gustó lo que hizo, por eso tomé la decisión que tomé”

"No comparto lo que piensa Matías", manifestó.

El presidente Alberto Fernández, afirmó este martes que no le gustaron los dichos de el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sobre el gasoducto Néstor Kirchner y aseguró: “Por eso tomé la decisión que tomé”.

El mandatario se refirió al pedido de renuncia al ex funcionario y afirmó: “no me gustan los off, las dichas en secreto, cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente” y agregó que “no comparto lo que piensa Matías en ese punto, es un tema superado”.

En este sentido, el Presidente hizo hincapié al reemplazo por parte de Daniel Scioli y aseguró “Daniel es un gran amigo y hablé mucho con Sergio Massa, que es alguien cuya opinión yo pondero particularmente, y estuvimos viendo cómo encarrilar el momento que se estaba dando“.

En relación a la designación de Agustín Rossi al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el mandatario expresó que está “feliz” y se expresó “agradecido” con la ex interventora de ese organismo, Cristina Camaño.