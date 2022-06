Aníbal Fernández aseguró que la construcción del gasoducto no corre peligro

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el debate en torno al gasoducto Néstor Kirchner, que conectará la región de Vaca Muerta, en Neuquén, con la provincia de Buenos Aires, no pone “en peligro su construcción”.

En declaraciones a Radio con Vos desde España, donde viajó para firmar convenios en materia de seguridad, Fernández dijo que “este gasoducto es una cosa superlativa” y consideró que “no tiene nada de fondo que ponga en peligro su construcción”.

En tanto, sobre la renuncia del ministro Matías Kulfas dijo que el presidente Alberto Fernández “habrá entendido que era extralimitarse con posiciones que no correspondían y puso las cosas en su lugar, y a mí no me parece mal”.

Al ser consultado sobre la carta que escribió Kulfas tras su renuncia, aseguró: “No vi la carta de Kulfas, de la carta conozco lo que me contaron y no me satisface”. Anoche. la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, rechazó las declaraciones vertidas por el ex ministro y sostuvo que desde el Gobierno nacional trabajan “por la unidad de la coalición”.

“El Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido”, escribió Cerruti a través de su cuenta oficial de Twitter, y agregó: “El presidente Alberto Fernández está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas”.

El Presidente se reunió ayer por la tarde con el saliente ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en Casa Rosada para la presentación de su renuncia.