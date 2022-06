Kicillof remarcó que rebelarse también es “hablar como uno quiere”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy el acto por la promesa de la lealtad a la Bandera de estudiantes de cuarto grado de 15 distintos distritos de la provincia, donde destacó la importancia de “rebelarse pensando en los otros” y remarcó que los jóvenes “hablen como quieran”.

El mandatario sostuvo que “la bandera simboliza la República y la Patria”, destacó que más allá de esas “grandes palabras, uno puede ser un patriota con cosas más sencillitas, chiquitas y al alcance de todos, como, ocuparse de cuidar al otro o del que menos tiene” y reflexionó que “eso es ser patriota”.

En su discurso también señaló que “Manuel Belgrano creó la bandera sin las órdenes de hacerlo”, indicó que lo hizo “como un acto de rebeldía, lo que le valió reproches y retos” y señaló que “lo hizo a pesar de que muchos pesaban que no convenía”. En este marco, expuso que “vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta y porque sí o para sí, sino la que es para todos y todas” y agregó que “esa es la rebeldía que importa, la que es para los demás, no la que es para uno”.

“Acá se estaba rebelando contra una dominación, contra una monarquía. Fue rebelarse pensando en los otros. Acá en la provincia, también rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere”, continuó Kicillof y aclaró que ello no implica “decir palabrotas, pero sí expresar lo que uno quiere”.

Sostuvo que “a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no será desde España que nos van a explicar las palabras que usamos” y recalcó que “no nos gusta prohibir, nos gusta que puedan expresarse, decir lo que sientan y sean patriotas”.

El gobernador estuvo acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; intendentes, representantes sindicales, directores y maestros de colegios bonaerenses en el parque Tecnópolis, el mandatario dijo que “la bandera simboliza la República y la Patria”.

Su discurso se basó en la medida que tomó el gobierno porteño en la cual prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. “Hoy estamos sumando una nueva medida para mejorar la manera en la que nuestros chicos aprenden y adquieren el lenguaje en el momento de la enseñanza. Vamos a limitar el uso del @, la X y la E dentro del aula y en las comunicaciones oficiales de las escuelas“, sostuvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.