Movilizan a los tribunales de Lomas por la causa de Anahí Benítez

Un grupo de familiares y amigos de Marcos Bazán Marcos Esteban Bazán, el hombre que había sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de Anahí Benítez, la joven que fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, y cuyo fallo fue anulado a fines del año pasado, se movilizará este jueves a partir de las 9.30 en los tribunales lomenses para acompañarlo en la audiencia que se desarrollará en el marco de la morigeración de su pena.

La convocatoria ocurrirá tras la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, que había considerado a Bazán culpable y donde se le denegó el cese de la prisión preventiva a pesar de lo resuelto por la Sala I de Casación lo que abrió el trámite de una prisión domiciliaria.

Según la convocatoria, “desde el 6 de agosto de 2017 Marcos es víctima de una causa armada perpetrada por la Fiscalía 2 de Lomas de Zamora, junto a las fuerzas policiales provinciales y municipales”.

“La justicia apuntó a él como el principal responsable del femicidio de Anahí Benítez, sin que existiera ni una sola prueba y ni un solo testigo que lo involucre con la joven, con su secuestro, violación y posterior asesinato como así tampoco con el co-imputado Marcelo Villalba, sobre quién sí existen pruebas irrefutables de su participación en el femicidio de la adolescente“, precisaron en la convocatoria que hicieron a través de las redes.

En tanto, la madre de la asesinada Anahí Benítez, Silvia Martínez Vilor, anunció que simultáneamente se encadenará en las puestas de los tribunales lomenses hasta tanto no le den una fecha para el juicio a Bazán y Villaba.

“Con tu lápiz creabas un mundo. Con mi vida defenderé tu derecho a JUSTICIA. Desde mañana estaré en la puerta de los Tribunales. Hasta que me den una fecha cercana de juicio Villalba – Bazan. No hay libertad mejor obtenida que la que otorga un juicio justo. No creas. No creo. En la llamada CAUSA ARMADA. En un juicio cada frase debe probarse. Veremos cómo prueban ésta. Te Amo”, dice en un posteo dedicado a su hija.