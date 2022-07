Gerardo Morales en Lomas de Zamora: “Hay sectores irracionales dentro de JxC que profundizan la grieta”

El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insistió este jueves desde Lomas de Zamora en que Mauricio Macri no debería aspirar nuevamente a la presidencia de la Nación, ratificó su propia candidatura para conducir el país, propuso ampliar la coalición opositora para incorporar peronistas y cargó contra la discriminación de la que, afirma, es objeto su provincia por parte del Gobierno nacional.

En un contacto con periodistas en el medio de su extensa jornada de visita al distrito, el presidente de la UCR también criticó la interna en el oficialismo, cuestionó que sus principales figuras se peleen a través de actos públicos y cargó contra la política económica del Gobierno nacional.

“El aumento del dólar blue -que hoy rozó los 290 pesos- es expresión de la incertidumbre que hay. Los mercados no se van a acomodar hasta que se acomode la política. No importa la ministra nueva que se ponga a gestionar en este contexto”, señaló Morales al término de un almuerzo con comerciantes y empresarios que se llevó a cabo en un restaurant del centro de Lomas.

Para el mandatario norteño “el problema de la economía es la política”, y consideró que el país vive en una situación en la que “no hay liderazgo”. “El ministro que asume no tiene apoyo porque hay una pelea de poder entre la Vicepresidenta y el Presidente”, enfatizó.

Sobre ese punto, Morales se quejó de que los líderes oficialistas “se hablan desde actos públicos” lo que lo llevó a concluir que “si la política sigue igual” la economía no va a funcionar. “Designar un nuevo ministro es tirarlo a la parrilla”, graficó.

En cuanto al rol de la oposición en este contexto, consideró que “la oposición tiene una actitud responsable” pero que el ámbito propicio para “el diálogo es el Congreso”.

Sin diálogo con el Gobierno

“Antes de convocar al diálogo el Gobierno tiene que autoconvocarse. No pueden convocar a un diálogo que ellos no tienen. Se hablan desde los actos, es una vergüenza. ¿No tienen teléfono?”, se preguntó.

Sobre su vínculo institucional con el Gobierno nacional luego de que el presidente Alberto Fernández visitara a la dirigente social Milagros Sala, detenida y con problemas de salud, Morales aseguró que “el diálogo con la Nación está cortado”.

Morales se quejó de “lo que ha hecho el Presidente”. “Lo he invitado tantas veces a Jujuy y ha ido a visitar a Milagros Sala. Tenemos diferentes percepciones sobre este tema. Los que hemos vivido en Jujuy sabemos de qué se trata”, señaló, antes de enumerar las condenas judiciales que pesan y las imputaciones que se tramitan en la justica de esa provincia.

“Milagro Sala no es una presa política”, argumentó ante una consulta, y argumentó que en Jujuy “funcionaron las instituciones”. “Yo no pacté con la impunidad. Tiene una condena firme por dos años por la Suprema Corte por una amenaza de bomba”, indicó sobre los motivo por los que la dirigente permanece detenida.

Además, consideró que “el presidente hace mal en meterse en Jujuy y presionar al Poder Judicial. Eso le está vedado por la Constitución”. “Se que esto va a profundizar la discriminación sobre el pueblo de Jujuy, esto está mal pero también está mal que yo calle”, reflexionó para luego lanzar una protesta por lo que considera acciones discriminatorias contra su administración.

Discriminación del Gobierno central

“En viviendas, (Jorge) Ferraresi es el ministro de la discriminación. Recién nos ha autorizado 420 viviendas. Para las viviendas del fondo Fonavi que dejó Macri tuve que poner 1700 millones de pesos que espero que me devuelvan. Tuve que armar un plan provincial de viviendas porque nos están jodiendo con ese tema y eso es joder al pueblo de Jujuy”, protestó.

Consultado por la interna dentro de la coalición opositora, el exsenador consideró que están “encaminados” y “bastante mejor que lo que aparece en los medios”.





Por la tarde, Morales visitó la UNLZ

Con todo, disparó contra el PRO del que aseguró que sufre “una crisis de liderazgo” a diferencia de la situación en el radicalismo donde afirmó que “hay un liderazgo horizontal, con una buena convivencia”.

“Dos candidatos a presidente estamos caminando (por él y Facundo Manes), yo lo recibo en mi provincia y lo ayudo con los actos. Una cosa rara, pero creo que tenemos que no hablar mal del otro”, indicó.

En tren de marcar diferencias con sus socios, indicó que ahora están “trabajando muy bien con las fundaciones, que es lo que no se hizo en 2015: llegar con un plan”.

“No le hecho la culpa solamente a Macri, pero llegamos como coalición sin plan”, criticó, antes de subrayar que no perdieron la elección en 2019 “porque el pueblo se equivocó y la culpa la tiene la gente”. “El problema es que hay cuestiones en las que defraudamos a la sociedad argentina, eso es evidente”, insistió. Y propuso para 2023: “Es mejor que no lleguemos amontonados, por eso no coincido en eso de sumar a esos loquitos que andan dando vueltas, esos que son un salto al vacío y que no tienen idea de lo que es el país”, indicó en lo que pareció una referencia hacia el espacio denominado libertario.

Sin espacio para loquitos

En cuanto al perfil que debería adoptar la coalición, se inclinó por sumar peronistas y ubicarse ideológicamente en el centro del espectro político.

“A mi me gustaría que haya más peronistas en Juntos por el Cambio”, precisó, y si bien no dio nombres hizo un guiño al mandatario cordobés Juan Schiaretti: “No quiero dar nombres porque después tengo una interna en Córdoba”, lanzó entre risas.

En otro pasaje de su contacto con los medios, Morales se explayó sobre el rol que le asigna al expresidente Mauricio Macri para el futuro de la oposición, y si bien lo reconoció como “una de las voces importantes de Juntos por el Cambio”, volvió a insistir con que “no es el tiempo de él”.

“Yo no estoy de acuerdo en que Macri vuelva a ser candidato, está en su derecho, pero yo voy a luchar por otra opción dentro de Juntos por el Cambio, que esté parada en el centro y que convoque al diálogo y no profundice la grieta”, cuestionó el gobernador de Jujuy para luego avanzar en que “hay sectores irracionales de Juntos por el Cambio que profundizan la grieta”.

“El próximo presidente tiene que ser un radical dentro de Juntos por el Cambio y me gustaría un espacio más amplio hacia el peronismo y parado en el centro”, remarcó.

La actividad en Lomas

Morales visitó este jueves el municipio de Lomas de Zamora donde desarrolló una intensa agenda política e institucional, que incluyó reuniones con empresarios locales, una recorrida por el campus de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, un encuentro con dirigentes locales de la UCR y un acto de cierre en el Comité central del distrito.

Morales llegó al mediodía a un restaurante céntrico del distrito sonde almorzó con comerciantes y empresarios locales, por la tarde, luego de un contacto con la prensa visitó la UNLZ donde tenía previsto reunirse con Néstor Urretabizkaya, decano de la facultad de Ciencias Agrarias, y con Gabriel Franchignoni, decano de la facultad de Ciencias Económicas.

Como cierre de la visita Morales encabezará desde las 19:30 un acto en el Comité central de esa localidad.