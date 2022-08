Para ver en casa: Cha cha real smooth, una historia de crecimiento

En detalle Una historia que logra retratar con precisión y sensibilidad qué es crecer, en diferentes etapas de la vida. Dirección – 8.0 Guión – 7.5 Fotografía e iluminación – 8.0 Actuación – 9.0 Diseño de sonido – 8.0 Lo mejor Cuenta con grandes virtudes, como ser completamente entretenida, cargada de música, colores, escenas graciosas y a la vez profundamente tiernas y sensibles. Para mejorar La historia no se caracteriza por ser novedosa, lo que cuenta la trama es algo que ya hemos visto, que a priori nos resulta conocido.

Cha cha real smooth es una película original de Apple TV dirigida por Cooper Raiff y protagonizada por el mismo, que cuenta la historia de Andrew, un joven de 22 años que recién salido de la universidad y sin tener muy en claro qué quiere hacer con su vida, comienza a trabajar como animador de fiestas y bat mitzvás.

Andrew (Cooper Raiff) es un carismático y divertido veinteañero con una mirada optimista y sensible de la vida, que acaba de terminar la universidad y ser dejado por su novia, que se va a vivir a Barcelona en búsqueda de construir su futuro. Devastado por la separación y sin tener un rumbo claro, tiene que volver a Nueva Jersey a la casa de su madre para instalarse con ella, su novio que le cae completamente mal, y su hermanito menor, David (Evan Assante), con quién tiene una relación de profunda amistad y complicidad.

La presión de la vida adulta recae sobre Andrew, que se propone conseguir un trabajo rápidamente. Así es como termina siendo empleado en una cadena de comida rápida, un puesto que no lo hace feliz y del que reniega. Una noche, cumpliendo su rol de hermano mayor, acompaña a David al bat mitzvá de un compañero de la escuela, y por el carisma y la chispa que lo caracteriza, no tarda en ser el centro de atención para todos los niños y también sus padres, que se sorprenden de la capacidad de Andrew para entablar relación con ellos, hacerlos bailar y cuidarlos. En este marco, aparece una propuesta que el joven no duda un instante en aceptar: trabajar como animador de fiestas, en todos los eventos próximos de los compañeros de David.

Este primer festejo no sólo representa un punto de quiebre en la vida laboral de Andrew, abriéndole la posibilidad de un trabajo, que en sus condiciones actuales necesita, y además, se trata de una actividad que se le da naturalmente y disfruta. Sino que también, implica un punto de quiebre en su vida amorosa. Por la cortina de papel metalizado característica de los bailes estadounidenses adolescentes, entra Domino (Dakota Johnson), sorprendentemente joven y con una belleza despampanante, de la mano de su hija Lola (Vanessa Burghardt), acaparando por completo la mirada y la atención de Andrew.

Extrovertido y carismático cómo es, no tarda demasiado en acercarse a la mesa en la que Domino y Lola están sentadas en soledad y alejadas de la fiesta, y en una breve conversación de presentación, nos enteramos que Lola es una niña autista, compañera de escuela de David, que no tiene amigos y a quien el proceso de socialización común de los niños de su edad, le cuesta el doble. Con la ternura que lo caracteriza y su facilidad para entablar relación con los niños pequeños, en un acto enmascarado por sorprender Domino, ella y Andrew apuestan que él puede lograr llevar a Lola a bailar al centro de la pista. Y como es de esperarse, lo logra.

Cha cha real smooth ha estado en boca de la crítica por ser catalogada como una de las mejores películas del 2022. Y esto sucede, no porque sea una sorprendente historia, o una increíble realización, sino por todo lo que representa simbólicamente: el subtexto.

Esta película cuenta con grandes virtudes, tales como ser completamente entretenida, cargada de música, colores, escenas graciosas y a la vez profundamente tiernas y sensibles. Un punto muy fuerte a destacar, es el enfoque fresco y actual de los personajes: nuestro protagonista es un varón de 22 años, pero viene a representar una nueva construcción de masculinidad, en la que se promueve llevar los sentimientos a flor de piel, permitirse la ternura, el diálogo, el intercambio, el beso y el abrazo. Y no lo hace ubicado desde un pedestal moral, cómo podría haber sido, colocado en un espacio de modelo a seguir o nuevo estereotipo a cumplir, sino como apertura de un espacio posible, viable, y existente, necesario de ver representado en una pantalla.

Está claro que la historia no se caracteriza por ser novedosa, lo que cuenta la trama es algo que ya hemos visto, que a priori nos resulta conocido. Un universo de historia de amor común, de lucha por hacer que el amor imposible se vuelva posible, con todas las vicisitudes a enfrentar en el camino. Pero lo más interesante de esta película, es que el enfoque no descansa ahí, sino que va un pasito más allá, ofreciéndonos una historia que logra retratar con precisión y sensibilidad qué es crecer, en diferentes etapas de la vida.

Es una película con la que es sencillo sentirse identificado. Todos los personajes tienen alguna característica o atraviesan alguna situación que puede resonarnos o funcionarnos como espejo, y ese es el modo que tiene Cha cha real smooth de emocionar hasta las lágrimas. Desde un David de trece años que pide consejos desesperados y a la vez vergonzosos a su hermano mayor para encarar con el miedo más aterrador del mundo, su primer beso. O desde un Andrew que no sabe qué quiere hacer con su vida, que parece muy adulto para algunas cosas pero muy joven para otras, y se enamora perdidamente de alguien que no lo corresponde. O también desde una Domino, que sufre una profunda depresión por haber sido madre de muy joven y tener que convivir con el autismo de su hija preadolescente, sintiendo que su vida no es vida, y llevándose al borde de toda situación para poder volver a sentirse una adolescente, porque el mundo adulto le da mucho miedo.

Desde una pequeña historia, con actuaciones increíbles y personajes cargados de matices, de contradicciones y de preguntas, este film logra abrir una hermosa conversación acerca de los miedos más humanos y presentes en cada etapa de la vida, cuando el paso siguiente parece ser el más aterrador, y el mundo nos empuja a crecer sin siquiera preguntar si estamos preparados.

Ficha técnica

Título original: Cha cha real smooth

Año: 2022

Duración: 107 minutos

Género: Drama, Comedia

Director: Cooper Raiff

Reparto: Cooper Raiff, Dakota Johnson, Vanessa Burghardt, Evan Assante

Dónde ver: Apple TV