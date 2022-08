Interna de JxC: el comunicado de cada fuerza

La CC advierte que "no pueden pedirle que mienta" a Lilita. La UCR y el PRO piden "respeto" y trabajar para ser alternativa en 2023.

La interna de Juntos por el Cambio estalló por declaraciones de Elisa Carrió. Desde la Unión Cívica Radical y el PRO salieron a responderle e hicieron un llamado a la unidad para ser alternativa en 2023. La Coalición Cívica, en tanto, les advirtió que “no pueden pedirle (a Lilita) que mienta”.

Tras las declaraciones y las expresiones de rechazo a las declaraciones de Carrió, salieron tres comunicados de prensa, uno por cada espacio, que están lejos de cerrar la grieta.

Coalición Cívica

El texto advierte que “Juntos por el Cambio puede pedirle a Elisa ´Lilita´ Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad“. “Consideramos que esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad”, agrega.

“En pos de la unidad, Carrió calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público“, explica el comunicado, y cierra: “Mauricio Macri y otros líderes de Juntos por el Cambio han hecho las mismas observaciones que Elisa Carrió en otras oportunidades y no han provocado este escándalo y este pedido de silencio. O hay contrato moral y decencia o no hay destino próspero para la Argentina”.

Unión Cívica Radical

“Repudiamos las descalificaciones de Elisa Carrió que afectan el honor de dirigentes de Juntos por el Cambio, cuando lo esperable es trabajar para la unidad de nuestro espacio político como alternativa para el país“, advierte el partido centenario a través de un comunicado.

Advierte que “el adversario está en el Frente de Todos que destruye las esperanzas del pueblo argentino” y que “es una irresponsabilidad hacer denuncias falaces”. “Desde la Mesa del Comité Nacional respaldamos la conducta y la gestión del presidente de nuestro partido y gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales”, concluye.

PRO

En este caso, fue el bloque de diputados el que se expresó respecto de la polémica. “Estamos convencidos que el interbloque de Juntos por el Cambio es el principal activo de esta coalición política que desde 2015 tiene por objetivo cambiar el destino de decadencia de nuestro país al que nos arrastró el populismo”, reza el texto, que apunta que comparten “agenda, valores y convicciones republicanas”. “Y es por ello que pretendemos que la unidad se sostenga en el máximo respeto a todos quienes somos parte de esta coalición y no podemos dejar pasar las descalificaciones personales sobre los integrantes de nuestro bloque e interbloque”, agrega.

“Podemos no estar de acuerdo con alguna estrategia política o parlamentaria pero nunca dirimir las diferencias sembrando dudas sobre la integridad de quienes somos parte de esta coalición política“. Nuestro objetivo siempre es trabajar por la gente y por la consolidación de una fuerza política que puede ser alternativa para los argentinos en el 2023”, concluye.

La interna

Anoche, al brindar un reportaje en La Nación +, Elisa Carrió dijo que Juntos por el Cambio debería fijar “reglas de decencia” hacia las elecciones de 2023. “Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, afirmó Carrió y disparó una serie de críticas contra referentes de Juntos por el Cambio.

Entre las frases de Carrió que generaron la polémica dentro de las filas de la coalición opositora, figuran: “Lo que sabe bien Gerardo (Morales), porque me conoce hace años, es que si tengo que denunciar, denuncio. Muchachos, en el nombre de la unidad nacional no hago más nada. La feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia”. También dijo que “hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocio” y que “hay sociedad con el massismo” y además que hubo un “acuerdo de Sergio Massa con el gobierno de Juntos por el Cambio. Básicamente (el exministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo, y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari”.