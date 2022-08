El intendente de Lanús y referente del PRO, Néstor Grindetti, le respondió este miércoles a Elisa Carrió, quien ayer disparó contra dirigentes de Juntos por el Cambio y encontró el repudio de gran parte de la dirigencia. “Las peleas entre políticos están fuera de agenda de los problemas reales”, advirtió. Lilita, de todos modos, subió la apuesta.

Tras el estallido de la interna, la dirigente de la Coalición Cívica subió la apuesta. “El camino tiene que ser la transparencia”, advirtió Lilita en su cuenta de Twitter, tras el rechazo de gran parte de la dirigencia que integra la coalición opositora.

𝐄𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 10, 2022

El jefe comunal de Lanús no dudó y respaldó a los dirigentes del PRO afectados por las declaraciones de Lilita. “Conozco a @cristianritondo y a @frigeriorogelio desde hace muchos años. Son dos dirigentes recontra comprometidos con JxC. Las peleas entre políticos están fuera de agenda de los problemas reales de nuestros compatriotas. Tenemos que estar unidos para poder salir adelante“, planteó.

Ayer, Frigerio advirtió: “Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de @juntoscambioar. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad”. “100% Pato. Carrió nuevamente sale a jugar su interna de la peor manera. Ensuciar sin sustento a quienes dimos batallas enormes contra el kirchnerismo y las mafias genera un daño innecesario, mucho más en este delicado momento que viven los argentinos”, advirtió Ritondo.

“Se tiene que terminar la impunidad de la palabra. Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio, a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable”, sentenció Patricia Bullrich, titular del PRO. “Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos”, añadió .

Anoche, al brindar un reportaje en La Nación +, Carrió dijo que Juntos por el Cambio debería fijar “reglas de decencia” hacia las elecciones de 2023. “Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, afirmó Carrió y disparó una serie de críticas contra referentes de Juntos por el Cambio.