Los Andes ganó y respira

Los Andes venció esta tarde en el Eduardo Gallardón a Cañuelas por 2 a 0 en un partido válido por la fecha 11 de la Primera B y que constituye la primera de las seis finales que los Milrayitas deben enfrentar para evitar caer en la Primera C.

En un partido mal jugado, impreciso y de bajo vuelo los goles fueron convertidos por Francesco Celeste a los cinco de la primera parte y Jonathan Morán cerró el marcador a los 36 del complemento.

GOOOOOOOOOOOOOOL de Lightblue||

05' PT Gol F. Celeste. Los Andes 1 – 0 Cañuelas.

*Edición: Patricio Acevedo pic.twitter.com/62RZlQintn — VIVO POR LOS ANDES (@VIVOporLOSANDES) August 22, 2022

El elenco visitante manejó un encuentro en el que Los Andes peleó más de lo que jugó pero que lastimó en sus únicas llegadas.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL CHENGUE GOL CHENGUE GOL CHENGUE GOL||

36' ST Gol J. Morán. Los Andes 2 – 0 Cañuelas.

*Edición: Patricio Acevedo pic.twitter.com/j37RZs0w4y — VIVO POR LOS ANDES (@VIVOporLOSANDES) August 22, 2022

Con este resultado, Los Andes se pone a un punto de Dock Sud, San Miguel y J.J. Urquiza aunque este último aún debe jugar mientras que los lomenses quedarán libres dentro de dos jornadas..

Síntesis del partido

Los Andes (2): Leonardo Romero; Facundo Ardiles, Leandro Lugarzo, Matías Presentado, Mateo Ramírez; Cristian Canan, Agustín Guiffrey, Francesco Celeste y César Peralta; Iván Arbello y Jonathan Morán. DT: Guillermo Szeszurak

Cañuelas (0): Nicolás Nocetti; Facundo Díaz, Carlos Aguirre, Gianfranco Lillo y Lautaro Suárez Costa; Emanuel Trejo, Julián Cano, Gabriel López, Alex Morales; Santiago Sosa y Facundo Krüger. DT: Fabián Zermatten

Goles PT: 5m Celeste (LA). ST: 36m Morales (LA)

Cambios PT: 10m Claudio Acosta x López (C). ST: 11m Alan Espeche x Guiffrey (LA), 17m Braian Guerrero Ruiz x Suárez Costa (C), 27m Luciano Vargas x Celeste (LA), 32m Manuel Díaz Pérez x Aguirre (C) y Fernando Ferré x Morales (C); 38m Nazareno Pompei x Morán (LA), Diego Barros x Peralta (LA) y Pablo Cortizo x Arbello (LA)

Amonestados: Celeste, Peralta, Lugarzo, Morán, Romero, Vargas (LA); Morales, Lillo (C)

Árbitro: Mauro Biasutto.

Estadio: Eduardo Gallardón.