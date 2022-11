Grindetti: “Si Macri decide ser candidato merece que todos lo acompañemos”

El intendente de Lanús de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, propuso hoy que no haya PASO dentro del PRO en caso de que el exmandatario Mauricio Macri decidiera ser candidato presidencial en las elecciones del año próximo, al considerar que “merece el segundo tiempo” debido a que es “el referente ineludible” del espacio político.

“Si Mauricio decidiera ir por el segundo tiempo, aspiro a que dentro del PRO se llegue a un acuerdo. Después, si el radicalismo desea poner un candidato ahí sí es lógico que haya interna. Desde el PRO, me parece que si Mauricio decide dar el paso merece que todos lo acompañemos para que nuestro candidato sea él”, subrayó Grindetti durante una entrevista con una agencia de noticias.

El dirigente quien tiene la aspiración de ser precandidato a gobernador bonaerense, afirmó que Macri hizo “un trabajo reflexivo y de autocrítica muy importante que incluso está plasmado en sus libros”, motivo por el que “merece el segundo tiempo” de gestión a nivel nacional.

“Del resto de líderes que hay en nuestro espacio, la que mejor representa los valores es Patricia, pero yo prefiero que el candidato sea Mauricio. Esta la verdad”, recalcó.

Además, comparte la opinión de los principales referentes del PRO respecto de que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio debe “ir a fondo con todo desde el primer día, sobre todo en temas económicos”.

Los temas más urgentes

En ese sentido, sostivo que hay que saber que las medidas tienen que empezar inmediatamente, pero hay que transmitir “que los efectos definitivos llegan con el tiempo para no crear falsas expectativas“.

“Tenemos que llegar con leyes preparadas y estrategias listas para no perder tiempo“, define.

Al respecto, propuso eliminar los planes sociales a los que “hay que darle dignidad” a través de una contrapartida de trabajo efectivo, una alternativa de capacitación y colocaciones en el sector privado “a través de una reducción fuerte de aportes patronales a quienes tomen a personas de ese origen”.

“Hay que trabajar mucho con las empresas públicas. Yo no digo que no tienen que existir sino que tienen que ser autosustentables. No puede ser que entre todos banquemos a una cantidad relativamente pequeña como son los vuelos vía el déficit que tiene Aerolíneas Argentinas. Hay muchas formas de hacer que Aerolíneas sea eficiente. Y así con todas las empresas del Estado, algo que también se puede hacer inmediatamente”, planteó.

También destacó que la necesidad de una reforma laboral es “definitiva”: “Cuando uno dice reforma laboral no es bajarle el sueldo a los trabajadores, sino que es facilitar la toma de gente a través de una reducción de costos y de una seguridad jurídica para las empresas”.

¿Grindetti 2023?

El intendente de Lanús ratificó su decisión de disputar la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires y puso de relieve que en ese plano trabajan en forma conjunta con sus “eventuales rivales”: Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel.

“Decidimos trabajamos juntos con los equipos técnicos, tener un solo proyecto y después vamos a explicarle a la gente por qué cada uno cree que lo puede hacer mejor. Yo quiero ser precandidato y trabajo mucho para serlo. Si no me toca, voy a estar acompañando”, aclaró y agregó: “Creo que los del PRO nos tenemos que poner de acuerdo y hay que ir a una PASO contra otros espacios políticos como el radicalismo y la Coalición Cívica. Todos los que queremos ser precandidatos del PRO tenemos la capacidad y las ganas como para que al final del día pongamos ponernos de acuerdo. Ahora, hoy quiero ser yo el precandidato, esta es la verdad.”

Alberto Fernández y el oficialismo

Por otra parte, afirmó que observa “cada vez más desdibujado” al presidente Alberto Fernández, además de estar “más deshilachado” por la vicepresidenta Cristina Kirchner y “todos los dirigentes que tiene a su alrededor”.

“A Presidente lo veo cada vez más desdibujado, lo veo más deshilachado por Cristina Kirchner y todos los dirigentes que tiene a su alrededor”, apuntó Grindetti y destacó que “en un país presidencialista como la Argentina, donde el devenir político hace que el Presidente vaya perdiendo cada vez más poder, un año es un siglo”.

En relación a su opinión del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof dividió su evaluación en dos etapas: “los dos primeros años donde habían armado un gobierno de poca respuesta, con una conducción política excesivamente teórica y con una organización burocrática muy intrincada”.

Para Grindetti la llegada del lomense Martín Insaurralde como jefe de ministros y de otros intendentes al gabinete permitió “solucionar problemas” porque el entendimiento era “más fácil”.

“La verdad es que a Axel lo veo excesivamente dogmático y más preocupado por criticar lo que recibió, que ya pasaron casi tres años. Sigue hablando del pasado, está más ocupado en eso que en hacer un balance real de lo que hizo para tratar de hacer algo por la gente”, precisó.