Mundial de Qatar: Ghana le ganó 3-2 a Corea del Sur

La selección de Ghana se impuso por 3-2 a Corea del Sur, en un encuentro válido por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022, que también integran Uruguay y Portugal.

Los goles del equipo africano en la primera etapa fueron anotados por Mohammed Salisu y Mohammed Kudus, a los 24 y 34 minutos, respectivamente.

En el segundo tiempo, el delantero coreano Cho Gue-Sung anotó un doblete (13 y 16 minutos) para igualar transitoriamente, mientras que Mohammed Kudus volvió a convertir para darle el triunfo definitivo a Ghana a los 23 minutos.

La victoria dejó a Ghana con tres unidades (al igual que Portugal), mientras que los coreanos se mantienen con un punto y ya quedaron sin chances de clasificar a la próxima fase. Portugal (3) y Uruguay (1) juegan desde las 16 (hora argentina).

¡Qué clase de partido! #GHA aguantó para vencer a #KOR y alcanza a #POR en la cima del Grupo H. pic.twitter.com/peDnI44lyK — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 28, 2022

Síntesis

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo-Young, Kwon Chang-Hoon, Jeong Woo-Yeong, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung. DT: Paulo Bento.

Ghana: Lawrence Ati; Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus; André Ayew, Iñaki Williams, Jordan Ayew. DT: Otto Addo.

Goles: en el primer tiempo: 24min. Salisu (GH); 34min. Kudus (GH); en el segundo tiempo: 13min. y 16min. Gue-Sung (C); 23min. Kudus (GH).

Amonestados: Woo-Young (C), Amartey (GH), Lamptey (GH), Young-Gwon (C).

Cambios: al inicio de la segunda etapa, Na Sang-Ho por Woo-Yeong (C); en el segundo tiempo: 11min. Lee Kang-In por Chang Hoon (C); 33min. Daniel-Kofi Kyereh por Ayew (GH), Denis Odoi por Lamptey (GH), Kamaldeen Sulemana por Ayew (GH), Hwang Ui-Jo por Woo Young (C). 42min. Abdul Rahman Baba por Mensah (GH).

Estadio: Education City.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)