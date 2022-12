Croacia se metió en el podio del Mundial de Qatar

Croacia se quedó con la medalla de bronce del Mundial de Qatar 2022, al vencer hoy a Marruecos por 2 a 1 en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Josko Gvardiol y Mislav Orsic anotaron los goles croatas; había empatado transitoriamente Achraf Dari, todos en la etapa inicial.

El encuentro se desarrolló en el Estadio International Khalifa, en Doha, y fue arbitrado por el qatarí Abdulrahman Al Jassim.

Croacia (subcampeón en Rusia 2018) y Marruecos (el primer seleccionado africano en meterse entre los cuatro mejores de un Mundial) habían perdido sus semifinales respectivas con la Argentina (0-3) y Francia (0-2), que mañana jugarán la final y bajarán el telón de la Copa.

#HRV SE QUEDÓ CON EL TERCER LUGAR DE LA #CopaMundialFIFA. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 17, 2022

Síntesis

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stasinic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol e Iván Perisic; Luka Modric y Mateo Kovacic; AndreJ Kramaric, Lovro Majer y Mislav Orsic; Marko Livaja. DT: Zlatko Dalic

Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Achraf Dari y Yahia Attiyat Allah; Bilal El Khannous, Sofyan Amrabat y Abdelhamid Samiri; Hakim Ziyech, Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri. DT: Walid Regragui.

Goles en el primer tiempo: 7m. Gvardiol (C); 9m. Dari (M) y 42m. Orsic (C)

Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Ilias Chair por Sabiri (M); 11m. Azzedine Ounahi por El Khannouss (M); 16m. Vlasic por Kramaric (C); 19m. Bard Benoun por Dari y Anass Zaroury por Boufal (M); 21m. Bruno Petkovic por Livaja y Mario Palasic por Majer (C); 22m. Selim Amallah por El Yamiq (M) y 50m. Kristijan Jakic por Orsic (C).

Amonestados: Ounanhi y Amallah (C).

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar), asistido por sus compatriotas Taleb Al Marri (asistente 1), Saoud Al Maqaleh (asistente 2) y el chileno Julio Bascuñán (VAR).

Estadio: Khalifa Internacional.

Público: 44.137 espectadores.