Empresarios rechazan el feriado a pocos días de Navidad

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, rechazó el feriado que decretó para este martes el Gobierno con el objetivo de acompañar los festejos de la Selección por haber obtenido la Copa del Mundo en Qatar. “Perjudica las ventas”, aseguró.

“Destacamos la importancia del título de la selección argentina, pero manifiestamos nuestro malestar ante la decisión del Gobierno de decretar feriado nacional. “Estamos a cuatro días de la Navidad, y un feriado perjudica las ventas de las pymes comerciales”, manifestó el dirigente empresario.

El cuestionamiento obedece a que los festejos serán en Capital Federal y el Conurbano, pero el feriado es nacional. “Si bien comprendemos las dificultades de tránsito que se generarán en el AMBA, esa no es la realidad del resto del país”, explicó.

“En el interior la dinámica es completamente distinta, y las pymes no están en condiciones de afrontar este impacto económico”, afirmó el Presidente de la CAME. “Entendemos que lo más lógico ante una situación excepcional como esta sería definir el día como no laborable, y así es el empresario el que determina si abre o no su establecimiento”, sentenció.