Alberto Fernández se reunió con Lula Da Silva

El presidente Alberto Fernández abogó hoy por “institucionalizar” el vínculo entre Argentina y Brasil, después de reunirse con el flamante mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula Da Silva; señaló que ambas naciones están “indisolublemente unidas” y que “ningún momento político puede perturbar eso” y apostó por relanzar, en el mismo sentido, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Desde Brasilia, Fernández confirmó que el 23 de enero recibirá a Lula Da Silva en Buenos Aires con la mirada puesta en “poner en marcha con acciones concretas el vínculo que la Argentina y Brasil deben tener”.

Por su parte, Lula Da Silva publicó en sus redes sociales: “Recibí a mi amigo, quien me felicitó por la posesión y pude felicitarlo por la victoria de Argentina en el Mundial”. “Reanudamos el diálogo y la amistad con nuestro mayor vecino, uno de los principales socios de Brasil en el mundo”, indicó el flamante mandatario.

Recebi meu amigo @alferdez, que me cumprimentou pela posse e eu pude parabenizá-lo pela vitória da Argentina na Copa do Mundo. Retomamos o diálogo e a amizade com nosso maior vizinho, um dos principais parceiros do Brasil no mundo 🇧🇷🇦🇷



