“Argentina, 1985” fue nominada al Oscar

Tras ganar un Globo de Oro, la película “Argentina, 1985” fue nominada a los premios Oscar, que se entregarán el 12 de marzo próximo.

“Mejor largometraje internacional” es la categoría en la que fue nominada la película que cuenta cómo se gestó el juicio a las juntas.

La película, escrita por Mitre y su habitual colaborador Mariano Llinás, es protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/naCBKbjol6