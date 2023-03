Hoy, Argentina,1985 va por el Oscar

Argentina, 1985, la película que narra el proceso del juicio a las juntas militares que impusieron la dictadura entre 1976 y 1983 disputará este noche por el mayor premio internacional de la industria del cine: los Oscar de la Academia de Hollywood.

Para alcanzar la nominación, la película tuvo que pasar por una exigente selección que incluyó a los mejores filmes del planeta entero entre los cuales la historia contada por Santiago Mitre, a través de Ricardo Darín, Peter Lanzani y un gran elenco, pone al cine argentino a competir con el talento de enormes guionistas, directores y actores de las mayores industrias del séptimo arte.

Más allá de este logro, y en un paralelismo con el Mundial de fútbol, esta noche estará presente la ilusión de la tercera estatuilla tras las obtenidas en 1986 con La Historia Oficial, de Luis Puenzo y El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella en 2009.

Argentina, 1985 compite contra la alemana Sin novedad en el frente, que es la gran favorita porque además pelea en el rubro Mejor Película y tiene en total nueve nominaciones (Película, Fotografía, Película Extranjera, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora, Diseño de Producción, Sonido, Efectos Visuales, Guión Adaptado).

En el rubro Mejor Película Internacional también compiten la irlandesa The Quiet Girl, la belga Close y la polaca EO.

Más allá de las nominaciones del filme alemán, Argentina, 1985 viene con muchos antecedentes: ovacionada en festivales, como el de Venecia y el de San Sebastián, el Globo de Oro a la Mejor Película de habla no inglesa, y el premio a la Mejor Película Iberoamericana en los Goya.

Hay que destacar, también, las otras películas argentinas que compitieron y no se llevaron la estatuilla: La Tregua, de Sergio Renán (1974), Camila, de María Luisa Bemberg (1984), Tango, no me dejes nunca, de Carlos Saura (1998), El hijo de la novia, de Juan José Campanella (2001) y Relatos Salvajes, de Damián Szifrón (2014).

También se debería contar Un lugar en el mundo (1992) de Adolfo Aristaraín que optó por representar a Uruguay al no ser elegida por Argentina..

La ceremonia, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, comenzará a las 22 y se podrá ver por TNT.